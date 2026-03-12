България

Почитаме двама светци! Днес не се спи до късно

Църквата почита паметта на светите Григорий Двоеслов и Симеон Нови Богослов

12 март 2026, 06:45
Източник: iStock/GettyImages

Н а 12 март църквата почита паметта на светите Григорий Двоеслов и Симеон Нови Богослов.

Свети Григорий Двоеслов живял през втората половина на VI в. Роден в знатно римско семейство на добри християни, той получил високо образование и станал висш държавен служител. След смъртта на баща си Григорий превърнал семейното имение в манастир, посветен на свети апостол Андрей, и сам приел монашество.

Занимавал се с книжовна дейност. Най-известната му творба са неговите "Диалози" - сборник с чудеса и изцеления на италианския светец Бенедикт Нурсийски, затова в Православната църква е наречен "Двоеслов" (превод на латинското Dialogus). В 590 г. бил избран за римски епископ - папа.

С неговото име се свързва великопостното богослужение, наречено литургия на преждеосвещените дарове. Свети Григорий починал на 12 март 604 г.

Свети Симеон Нови Богослов е роден през 949 г. в Северна Мала Алия. Получил отлично образование в Цариград и там постъпил в Студийския манастир, а после отишъл в манастира „Свети Мамант“, където станал монах. Скоро бил ръкоположен за свещеник и го избрали за игумен.

Неговата жива вяра и непрестанна молитва бързо го довели до истинското богопознание. Създал забележителни богословски съчинения, а край него се учили много други монаси. Основна тема на неговите творения е учението за благодатта на Светия Дух, тази „душа в нашата душа“, както сам той пише.

Оставил е множество слова, а също така и тълкувания на Свещеното Писание. Упокоил се на 12 март 1022 г. Църквата го нарекла Нов богослов (след св. Йоан от I век и св. Григорий от IV век).

Народни поверия и обичаи

Народната традиция повелява на този ден да се избягва вземането на пари назаем, тъй като се смята, че подобен акт може да предизвика сериозни финансови несгоди в бъдеще.

Съществува и строго правило относно подаръците, според което никой не бива да приема дар, без да отвърне с жест на благодарност, като е прието да се даде поне символична монета в замяна.

Обичаят също така насърчава към ранно ставане, защото продължителният сън се тълкува като лошо предзнаменование, което може да донесе несполука през цялата предстояща година.

В духовната сфера вярващите почитат Свети Теофан с искрени молитви за физическо здраве, благополучие и избавление от демонични влияния.

В същото време молитвите пред иконата на Свети Григорий са насочени към придобиване на мъдрост и знания, тъй като той се приема за закрилник на хората, заети с държавни дела и политика. Светецът се счита и за личен небесен покровител на всички мъже, които носят неговото име.

Източник: БТА/проф. Иван Желев    
12 март Свети Григорий Двоеслов Свети Симеон Нови Богослов Православни светци Монашество Богословска дейност Народни обичаи Народни поверия Молитви за здраве Държавни дела
Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

