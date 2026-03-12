Почитаме двама светци! Днес не се спи до късно

Н а 12 март църквата почита паметта на светите Григорий Двоеслов и Симеон Нови Богослов.

Свети Григорий Двоеслов живял през втората половина на VI в. Роден в знатно римско семейство на добри християни, той получил високо образование и станал висш държавен служител. След смъртта на баща си Григорий превърнал семейното имение в манастир, посветен на свети апостол Андрей, и сам приел монашество.

Занимавал се с книжовна дейност. Най-известната му творба са неговите "Диалози" - сборник с чудеса и изцеления на италианския светец Бенедикт Нурсийски, затова в Православната църква е наречен "Двоеслов" (превод на латинското Dialogus). В 590 г. бил избран за римски епископ - папа.

С неговото име се свързва великопостното богослужение, наречено литургия на преждеосвещените дарове. Свети Григорий починал на 12 март 604 г.

Свети Симеон Нови Богослов е роден през 949 г. в Северна Мала Алия. Получил отлично образование в Цариград и там постъпил в Студийския манастир, а после отишъл в манастира „Свети Мамант“, където станал монах. Скоро бил ръкоположен за свещеник и го избрали за игумен.

Неговата жива вяра и непрестанна молитва бързо го довели до истинското богопознание. Създал забележителни богословски съчинения, а край него се учили много други монаси. Основна тема на неговите творения е учението за благодатта на Светия Дух, тази „душа в нашата душа“, както сам той пише.

Оставил е множество слова, а също така и тълкувания на Свещеното Писание. Упокоил се на 12 март 1022 г. Църквата го нарекла Нов богослов (след св. Йоан от I век и св. Григорий от IV век).

Народни поверия и обичаи

Народната традиция повелява на този ден да се избягва вземането на пари назаем, тъй като се смята, че подобен акт може да предизвика сериозни финансови несгоди в бъдеще.

Съществува и строго правило относно подаръците, според което никой не бива да приема дар, без да отвърне с жест на благодарност, като е прието да се даде поне символична монета в замяна.

Обичаят също така насърчава към ранно ставане, защото продължителният сън се тълкува като лошо предзнаменование, което може да донесе несполука през цялата предстояща година.

В духовната сфера вярващите почитат Свети Теофан с искрени молитви за физическо здраве, благополучие и избавление от демонични влияния.

В същото време молитвите пред иконата на Свети Григорий са насочени към придобиване на мъдрост и знания, тъй като той се приема за закрилник на хората, заети с държавни дела и политика. Светецът се счита и за личен небесен покровител на всички мъже, които носят неговото име.