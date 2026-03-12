Без секс и алкохол: Какво всъщност прави поколението Z в спалнята?

М оже спокойно да се каже, че Gen Z – поколението, родено между 1997 и 2012 г. – със сигурност следва собствения си ритъм, съобщава The Post.

Те не пият и не правят секс. И така, какво всъщност прави днешната младеж?

Според проучване на EduBirdie сред 2000 души, 67% от поколението Z биха избрали спокоен нощен сън пред игра между чаршафите.

Освен това, проучването разкри, че 64% от младите хора биха предпочели да запазят стабилна работа, 59% са фокусирани върху личния си успех, половината насочват вниманието си към поддържането на здрави приятелства, а 46% предпочитат време, прекарано сами, пред това да се занимават с любов.

Но това по-младо поколение не е изцяло срамежливо, тъй като 37% са експериментирали сексуално, 29% са правили секс на публично място, а 23% са правили секс, докато са на работа.

Преди възрастните хора да съдят тази срамежлива група, е важно да се има предвид, че „Поколението Z е поколението, изправено пред консервативната реакция след освободителните движения. Употребата на хапчетата, легализирането на леките наркотици и лятото на любовта са обективно твърде далеч от ежедневието им“, посочи Юлия Алексеенко, анализатор на популярната култура и медиите в EduBirdie.

Gen Z is skipping sex to do this instead, study says https://t.co/UHfKhsUNTm pic.twitter.com/kdIsUivZoj — New York Post (@nypost) February 14, 2026

„Те са подтикнати да прекарват времето си в платформи и приложения, вместо на физически места. В резултат на това поколение Z се фокусира повече върху това, което е лесно достъпно, а това са Netflix и грижа за себе си, което не е непременно лошо нещо“, добави тя.

„Данните показват, че поколението Z е по-съзнателно по отношение на интимността от по-старите поколения: 82% настояват да обсъдят границите, преди да започнат интимна връзка, а 92% се чувстват уверени, казвайки „не“ в леглото. Няма нищо лошо в това да не искате да имате безсмислени, съжаляващи преживявания“, каза тя.

И макар тези млади хора да имат основателни причини за липсата си на сексуален живот, като се има предвид, че през последната година 1 от 3 мъже и 1 от 5 жени не са се разболели от секс, според Общото социално проучване, какво е извинението на останалата част от Америка за дългите периоди без секс ?

Експертите казват, че социалните медии са виновни.

„Идеализацията на невъзможно високите стандарти е убедила мъжете да повярват, че инфлуенсъри в социалните медии с милиони последователи един ден може да проявят интерес към тях. Тя е убедила жените да отделят време само на мъже, които са над 180 см високи и астрономически богати“, пише неврологът по секс Дебра Сох в „Секстинкция: Упадъкът на секса и бъдещето на интимността“.

#OliviaWilde says Gen Z wants to see less sex in movies and TV because they “don’t want to see inauthenticity anymore.”



“The way that sex has been portrayed in film for a long time hasn’t been particularly realistic,” Wilde tells Variety at #Sundance.



Nearly half of Gen Z… pic.twitter.com/WMLbGTzjUR — Variety (@Variety) January 24, 2026

И не помага фактът, че много млади жени избират да се обременят за безбрачие, тъй като смятат, че културата на сексуалните връзки е от полза само за мъжете.

„Не съм тук, за да съдя, но в същото време аферата разваля онази част, в която, когато наистина откриеш човека, с когото искаш да прекараш остатъка от живота си, отнема от този специален, интимен момент, който имаш с него“, каза Мандана Заргами, създател на съдържание, пред The ​​Post.