12 март: Снайперистът, който спря часовника на Балканите

Вижте какво се е случило на този ден в историята

12 март 2026, 06:36
12 март: Снайперистът, който спря часовника на Балканите
Зоран Джинджич   
Н а 12 март 2003 г. Белград се събужда под лъчите на едно измамно топло пролетно слънце. В коридорите на властта въздухът е натежал не от спокойствие, а от предчувствие за сблъсък.

Зоран Джинджич, човекът с енергичната походка и визията, която изпреварваше времето си, слиза от бронираната си кола пред сградата на правителството. Той е на патерици заради скорошна травма от футболен мач, което го прави болезнено уязвим, почти статична мишена.

В 12:25 ч. два куршума раздират тишината на сръбската столица. Първият пронизва сърцето на премиера, а вторият бележи края на една ера, в която Сърбия за първи път дръзна да погледне към Европа без сянката на национализма.

Философът, който превърна идеите в действие

Зоран Джинджич не беше типичният балкански политик. Доктор по философия от Констанц, ученик на Юрген Хабермас, той носеше в себе си западноевропейския рационализъм, пречупен през хаоса на разпадаща се Югославия.

Докато неговите опоненти говореха за митичното минало и чертаеха граници с кръв, Джинджич говореше за икономика, образование и морал. Той беше моторът на демократичната опозиция, която през октомври 2000 г. събори режима на Милошевич. Когато пое кормилото на държавата, той завари фалирала хазна и институции, пропити от организирана престъпност.

Неговата дързост да изпрати Слободан Милошевич в Хага му спечели симпатиите на света, но му подписа смъртната присъда у дома, разгневявайки „дълбоката държава“ – симбиозата между тайните служби и паравоенните структури.

Моментът, в който времето спря

Убийството на Джинджич не беше просто акт на насилие, а хирургически удар срещу бъдещето. Стрелецът Звездан Йованович, зам.-командир на разформированите „Червени берети“, натиска спусъка от прозореца на съседна сграда с хладнокръвието на професионалист.

В минутите след покушението Сърбия замира. Градът е блокиран, въведено е извънредно положение, а операция „Сабя“ започва да изтръгва корените на Земунския клан. Но макар убийците да са заловени и осъдени, остава горчивото усещане, че поръчителите постигнаха своята цел.

Със смъртта на Джинджич Сърбия загуби своето темпо. Изчезна онзи заразителен оптимизъм, че реформите могат да се случат бързо и необратимо.

Наследството на един недовършен проект

Днес, десетилетия след онази фатална сряда, фигурата на Зоран Джинджич изглежда още по-голяма на фона на политическата суша в региона. Той често казваше: „Ако трябва да преглътнете жаба, направете го веднага. Ако са две, изяжте първо по-голямата“. 

Той вярваше, че Балканите не са прокълнати да бъдат „буре с барут“, а могат да бъдат модерна част от общия европейски дом. Погребението му се превърна в най-масовото събиране в Белград, където стотици хиляди хора плачеха не просто за един премиер, а за надеждата, която той представляваше.

  • Хари Труман обяви Студената война

На 12 март 1947 г. светът все още диша тежко под руините на Втората световна война. Но докато пепелта от опожарените европейски градове едва изстива, в залата на Конгреса на САЩ се подготвя нова битка – този път не с танкове и самолети, а с идеи, икономики и влияние. В 13:00 ч. президентът Хари Труман застава пред законодателите, за да произнесе 21-минутна реч, която ще промени хода на историята за следващите четири десетилетия. Тя ражда „Доктрината Труман“ – геополитическото „не“, изречено срещу експанзията на комунизма.

Спешното обаждане от Лондон и кризата в Средиземноморието

Всичко започва с една дипломатическа нота от Великобритания, изпратена малко по-рано същата година. Изтощена от войната, империята признава, че вече не може да бъде „полицаят на света“ и спира финансовата и военна помощ за Гърция и Турция. Гърция е разкъсвана от кървава гражданска война, в която комунистическите партизани печелят почва, а Турция е подложена на тежък натиск от Сталин за контрол над протоците Босфора и Дарданелите.

Труман разбира, че ако тези две страни паднат в орбитата на Москва, цялото Източно Средиземноморие и Близкият изток ще последват съдбата им. За американския президент това не е просто регионален конфликт, а борба за оцеляването на „свободния свят“.

Пред Конгреса Труман не говори само за пари – макар да иска огромните за времето си 400 милиона долара помощ. Той поставя основите на морален императив. В сърцето на неговата доктрина стои тезата, че САЩ са длъжни да подкрепят „свободните народи, които се съпротивляват на опитите за подчинение от страна на въоръжени малцинства или външен натиск“.

Това е фундаментална промяна в американската външна политика. До този момент САЩ традиционно са се стремели към изолационизъм в мирно време. С Доктрината Труман Америка официално приема ролята на глобален гарант на демокрацията. Това е началото на политиката на „възпиране“ (containment) – идеята, че комунизмът не трябва да бъде атакуван директно в Русия, а трябва да бъде обграден и спрян навсякъде, където се опитва да се разпространи.

Наследството на Желязната завеса

Речта на Труман от 12 март действа като катализатор. Тя проправя пътя към плана „Маршал“, който ще възроди икономически Западна Европа, и води до създаването на НАТО през 1949 г. Но Доктрината Труман има и своята тъмна страна – тя чертае дебели разделителни линии. Светът се превръща в двуполюсен модел, в който всяка локална криза – от Корея до Виетнам и Куба – се разглежда през призмата на глобалния сблъсък между Вашингтон и Москва.

Хари Труман, често подценяваният бивш търговец на шапки от Мисури, успява да направи нещо, което малцина са очаквали: той формулира американската стратегия за целия XX в. На този 12 март светът разбра, че мирът ще бъде само „студен“, а борбата за надмощие тепърва започва.

Още събития на 12 март:

  • 1918 г. – Опасявайки се от чуждестранна инвазия, Владимир Ленин премества столицата на революционна Русия от Петроград (Санкт Петербург) в Москва.
  • 1930 г. – Махатма Ганди започва своя прочут 320 км протестен поход срещу широко ненавиждания британски данък върху солта.
  • 2001 г. – Софийски съд обявява Националната авиокомпания Балкан във фалит.

Родени:

  • 1922 г. – роден е американският писател Джак Керуак
  • 1946 г. – родена е американската певица и актриса Лайза Минели

Починали:

  • 2001 г. – умира американският писател Робърт Лъдлъм („Наследството на Скарлати“, „Клопката на Тривейн“, „Пътят към Гандолфо“, „Ръкописът на Чансълър“, „Самоличността на Борн“, „Пътят до Омаха“)
  • 2015 г. – умира британският писател Тери Пратче
