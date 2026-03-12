Любопитно

Самоуката Бояна беше елиминирана от Кухнята на Ада

Кирил от Сливово стана част от отбора на Червените

12 март 2026, 07:16
Самоуката Бояна беше елиминирана от Кухнята на Ада

Б ояна Богданова се превърна в поредния кулинар от колектива на Червените, който се сбогува с Hell’s Kitchen. Спечелилата място в голямата игра след кастинг битка участничка загуби куртката си заради неубедително представяне на вечерната резервация.

Денят за двата отбора започна с пътешествие до пъстрия Кюстендил. Там кулинарите се впуснаха в оспорвана битка, включваща новото ябълково меню на шеф Виктор Ангелов. Въпреки затруднения в началото, Червените надвиха своите опоненти, осигурявайки оранжеви престилки за професионалистите Милорад и Денисиньо.

Обратно в най-обсъждания ресторант в България в ново съревнование участваха резервите Кирил, Басман и Марио. Към тях, в опит да спечелят място в голямата игра, се присъединиха сладкарките Милена Ал Кюрди и Еда Мотлу. Всеки от петимата имаше задача да приготви авторско блюдо с любимите съставки на шеф екипа на Кухнята на Ада. Най-добре със задачата се справи Кирил, който се присъедини към Червените.

Вечерната резервация постави пред двете кухни познати препятствия като липса на комуникация и отборна игра. Това доведе до нарастващо напрежение от станциите “Гарнитури” при Червените и “Стартери” при Сините. Поредицата от грешки на Бояна ѝ костваха мястото в надпреварата, докато нейните съперници успяха да се мобилизират и да издадат остатъка от поръчките си.

Своето първо интервю самоуката кулинарка даде в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. Там тя разказва за любовта към готвенето, за пътя от кастинг битките до място сред Червените и какво не ѝ е достигнало, за да остане в борбата за голямата награда. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

В четвъртък градусите в Кухнята на Ада ще се покачат с битка на Платинените и Златните, които ще демострират не само умения в кухнята, но и на футболното игрище. Гледайте Hell’s Kitchen в четвъртък, 12 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

 

