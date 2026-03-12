Любопитно

Главоболие след фитнес: Защо тренировката ни разболява и кога става опасно?

Главоболието след тренировка може да бъде причинено от определени видове упражнения, които натоварват много врата и главата

12 март 2026, 06:46
Главоболие след фитнес: Защо тренировката ни разболява и кога става опасно?
Източник: iStock

Г лавоболието след тренировка може да бъде причинено от определени видове упражнения, които натоварват много врата и главата. Важно е да знаете кои упражнения да изпълнявате с повишено внимание.

Причини за главоболие

Главоболието често се появява след натоварваща физическа активност, като бягане, вдигане на тежки тежести, колоездене или плуване. Този вид главоболие може да възникне, защото увеличеният кръвен поток около главата и скалпа кара кръвоносните съдове да се разширяват, за да се увеличи кръвният поток.

6 начина да се справите с ужасното главоболие без хапчета
6 снимки
главоболие
мента чай лимони джинджифил
мента чай лимони джинджифил
мента чай лимони джинджифил

Две категории главоболия, свързани с физическо натоварване:

  • първични главоболия от физическо натоварване - те се появяват по време на или веднага след физическо натоварване. Обикновено отшумяват сами и не са свързани с по-сериозен физически проблем
  • вторични главоболия от физическо натоварване - възникват поради медицинско състояние, като например сърдечно заболяване, и са много по-рядко срещани

Физическата активност без достатъчен прием на вода за възстановяване на загубените течности може да доведе до дехидратация.

Как емоциите влияят на нашето здраве
8 снимки
черен дроб
бъбреци
бели дробове
далак

Самата дехидратация може да причини главоболие. Тя обаче може да изостри и други медицински състояния и първични главоболия, които зависят от хидратацията и водния баланс.

Превенция

Превенцията на главоболието, предизвикано от физическо натоварване, включва:

  • поддържане на водния баланс
  • загрявка преди тренировка
  • яжте малко храна преди тренировка, за да предотвратите хипогликемия
Подходящите упражнения за всяка възраст
7 снимки
гребане фитнес
спринт жена тичане
йога
пилатес

Първичните главоболия от физическо натоварване са по-чести в горещо време и на голяма надморска височина, така че вземете предвид тези фактори, преди да спортувате.

Важно е да посетите лекар, ако често получавате главоболие след тренировка.

Симптоми на претоварване

Прекомерните упражнения могат да доведат до изтощение и други здравословни проблеми. Симптомите на прекомерни упражнения включват:

  • чувство на умора и нужда от повече почивка
  • депресия
  • промени в настроението или раздразнителност
  • безсъние
  • мускулна болка
  • нараняване поради прекомерно натоварване на мускулите
  • липса на мотивация
  • болест
  • загуба на тегло

Важно: Ако главоболието след тренировка се превърне в редовно явление, задължително се консултирайте с лекар, за да изключите по-сериозни причини.

Източник: rbc.ua    
