Главоболие след фитнес: Защо тренировката ни разболява и кога става опасно?

Г лавоболието след тренировка може да бъде причинено от определени видове упражнения, които натоварват много врата и главата. Важно е да знаете кои упражнения да изпълнявате с повишено внимание.

Причини за главоболие

Главоболието често се появява след натоварваща физическа активност, като бягане, вдигане на тежки тежести, колоездене или плуване. Този вид главоболие може да възникне, защото увеличеният кръвен поток около главата и скалпа кара кръвоносните съдове да се разширяват, за да се увеличи кръвният поток.

Две категории главоболия, свързани с физическо натоварване:

първични главоболия от физическо натоварване - те се появяват по време на или веднага след физическо натоварване. Обикновено отшумяват сами и не са свързани с по-сериозен физически проблем

вторични главоболия от физическо натоварване - възникват поради медицинско състояние, като например сърдечно заболяване, и са много по-рядко срещани

Физическата активност без достатъчен прием на вода за възстановяване на загубените течности може да доведе до дехидратация.

Самата дехидратация може да причини главоболие. Тя обаче може да изостри и други медицински състояния и първични главоболия, които зависят от хидратацията и водния баланс.

Превенция

Превенцията на главоболието, предизвикано от физическо натоварване, включва:

поддържане на водния баланс

загрявка преди тренировка

яжте малко храна преди тренировка, за да предотвратите хипогликемия

Първичните главоболия от физическо натоварване са по-чести в горещо време и на голяма надморска височина, така че вземете предвид тези фактори, преди да спортувате.

Важно е да посетите лекар, ако често получавате главоболие след тренировка.

Симптоми на претоварване

Прекомерните упражнения могат да доведат до изтощение и други здравословни проблеми. Симптомите на прекомерни упражнения включват:

чувство на умора и нужда от повече почивка

депресия

промени в настроението или раздразнителност

безсъние

мускулна болка

нараняване поради прекомерно натоварване на мускулите

липса на мотивация

болест

загуба на тегло

Важно: Ако главоболието след тренировка се превърне в редовно явление, задължително се консултирайте с лекар, за да изключите по-сериозни причини.