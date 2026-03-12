България

Внимание! Авариен ремонт затваря Дунав мост при Русе за пет часа днес

Дейностите ще се изпълняват в платното на съоръжението, което не е основно ремонтирано

12 март 2026, 06:52
Внимание! Авариен ремонт затваря Дунав мост при Русе за пет часа днес
Източник: БТА

Д унав мост при Русе ще бъде затворен за движение от 10:00 до 15:00 часа днес заради авариен ремонт на пътната настилка. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Дейностите ще се изпълняват в платното на съоръжението, което не е основно ремонтирано.

От АПИ припомнят, че основният ремонт на моста се извършва на етапи и в момента се работи в 320-метров участък в платното в посока България. Оттам обясняват, че заради натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и неремонтирана настилка и сега се предприемат дейности, за да се осигури безопасността на движение. Очаква се това да бъде последният авариен ремонт на трасето, като се предвижда през първата седмица на идния месец да бъде завършено платното в посока България и целият трафик да преминава по новото платно.

От АПИ призовават шофьорите да планират предварително времето си за пътуване предвид спирането на трафика по Дунав мост днес за около пет часа. В периода на ограничение шофьорите могат да използват като алтернативен маршрут първокласния път I-1 София - Видин и Дунав мост 2 за преминаване в Румъния. Възможен обходен маршрут е и през път I-7 Силистра – Шумен, от връзката с АМ "Хемус" до ГКПП "Силистра". Шофьорите на камиони ще могат да ползват и паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. 

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението бе поставено на 10 юли 2024 г. Участъкът е с дължина 1057 метра. Строителните дейности се извършват на етапи, а в момента се ремонтират последните 320 метра. 

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев    
