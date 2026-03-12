„Имаме ли лекар в залата?“: Доналд Тръмп прекъсна речта си, за да спаси припаднала жена

Д оналд Тръмп прекъсна предизборния си митинг в Кентъки в сряда, 11 март, след като участничка в събитието изгуби съзнание. Ситуацията наложи намесата на известния телевизионен лекар д-р Мехмет Оз, който се присъедини към екипите на „Бърза помощ“, за да окаже първа помощ на жената, пише PEOPLE.

Инцидентът се случи в град Хеброн, докато Тръмп коментираше губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм. Присъстващи, стоящи непосредствено зад 79-годишния президент, започнаха да вдигат ръце и да призовават за медицинска помощ.

След като привлякоха вниманието на Тръмп, хората в тълпата посочиха към земята. Президентът се огледа и попита: „Имаме ли лекар в залата? Лекар?“. „Да, не бързайте, моля“, добави той, докато медиците работеха на заден план. „Не бързайте. Разполагаме с цялото време на света. Това са страхотни хора. Чакали са толкова дълго – часове наред. Те са невероятни, нали? Всички имаме време.“ На фона на виковете от тълпата, Тръмп погледна към камерите и заяви: „Екипите за първа помощ са невероятни“, което предизвика бурни аплодисменти.

Докато на пострадалата се оказваше помощ, президентът предложи музикален фон. „Искате ли да пуснем песен? Мислите ли, че хората зад кулисите ме чуват?“, попита Тръмп, след което добави: „Какво ще кажете за „Ave Maria“? Би било подходящо. Може ли да я пуснем веднага?“. Музиката така и не започна, но екипите, подпомагани от д-р Мехмет Оз (настоящ администратор на Центровете за Medicare и Medicaid Services – CMS), успяха да помогнат на жената да се изправи на крака.

След като се съвзе, жената се усмихна и помаха на Тръмп, който отговори с ръкопляскания и вдигнат юмрук в знак на подкрепа.

.@DrOzCMS immediately stepped in, along with our great first responders, to help a woman in the audience who suffered a medical episode during @POTUS's speech in Kentucky ❤️ pic.twitter.com/ORgwoYIHfM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026

Докато медиците се подготвяха да я изведат, Тръмп призова: „Не бързайте, докторе, не бързайте“, на което Оз отвърна с кимване. „Тя изглежда добре“, отбеляза президентът, преди жената да бъде отведена.

Embed from Getty Images

„Това е д-р Оз!“, възкликна Тръмп пред микрофона. „Можете ли да повярвате? Д-р Оз! И е добър лекар. Благодаря ти, Оз!“. Това не е първият подобен случай за медика – Оз беше на място и по време на пресконференция на Тръмп в Овалния кабинет през ноември 2025 г., когато мъж колабира при спешен медицински случай.

Trump Speech Interrupted By Woman Collapsing Before He Summons Dr. Oz to Step in and Help https://t.co/6J6ZUHjj2v — People (@people) March 12, 2026

В сряда президентът беше в Хеброн, Кентъки, за да посети завод за опаковане и да изрази подкрепата си за фермера Ед Галрейн. Бившият член на специалните части (Navy SEAL) се бори за номинацията на Републиканската партия в четвърти конгресен район на Кентъки. Негов опонент е настоящият конгресмен Томас Маси – републиканец със седем мандата, който гласува против ключовия законопроект на Тръмп „Голямата красота“ (Great American Outdoors Act).