Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Г оворител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предупреди, че ако въздушните удари по енергийните съоръжения в Иран продължат, отговорът ще бъдат подобни ирански атаки срещу страните в Близкия изток, предаде „Ал Джазира“.

„Престъпните Съединени щати и обсаденият ционистки режим... не са постигнали нищо от началото на агресията си срещу ислямски Иран, освен убийството на невинни деца, беззащитни мъже и жени и цивилни“, каза Хатам ал-Анбия в изявление.

„Освен че убиват цивилни и проливат кръвта им, те отидоха по-далеч, като атакуваха части от инфраструктурата за горива и енергия и сервизни центрове, принадлежащи на народа, в своите нови, безгранични и брутални нападения,“ подчерта Хатам ал-Анбия.

Той отбеляза, че досега Иран „се е въздържал от подобни действия“.

„Очаква се правителствата на ислямските страни спешно да предупредят престъпните Съединени щати и дивашкия ционистки режим срещу подобни страхливи нечовешки действия, за да предотвратят по-нататъшното разпространение на пламъците на войната“, заяви ал-Анбия.

90% от иранския петрол се товари на остров Харг в Персийския залив и след това минава през Ормузкия проток. Иран е критично зависим от този маршрут не само за петролния, но и за голяма част от останалия си износ и внос, и за валутните си приходи, които правят възможно финансирането на въоръжените сили на страната. Същевременно Иран обяви, че ще блокира протока за корабите на другите държави.

В петък цената на суровия петрол сорт Брент, който е еталонен за Европа, надхвърли 90 долара за барел. А днес Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол. Анализатори прогнозират, че Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия скоро ще трябва да намалят производството, тъй като ще изчерпат капацитета си за съхранение на петрол.

„Голдман сакс" вече прогнозира цени над 100 долара за барел през следващата седмица ако няма деескалация на конфликта в Близкия изток, предаде „Ройтерс".

Техническият анализ сочи, че пробив над 100 долара за барел е вероятен и това ще отвори пътя за покачване на цените на петрола към 125-135 долара, което е минималната цел при дефицит на петролния пазар. Пробив над тези нива лесно може да докара цената на сорт Брент до 150 долара за барел, нещо невиждано от 2008 г. насам.

А през февруари прогнозите бяха в обратната посока, като от „Джей Пи Морган“ очакваха средна цена през тази година около 60 долара за барел.

Днес Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви изстрелването на 29-а вълна ракети и дронове от операция „Честно обещание 4", насочена едновременно срещу Тел Авив, пустинята Негев в Израел и американски авиобази в региона на Близкия изток.

Началникът на щаба на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир пък предупреди, че извънредното положение в Израел може да се проточи „много по-дълго".

„Израел е в извънредно положение от две години; трябва да очакваме то да продължи много по-дълго - необходимо е търпение", заяви той във видеообръщение.