Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Досега Иран „се е въздържал от подобни действия“

8 март 2026, 20:48
Досега Иран „се е въздържал от подобни действия"
Г оворител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предупреди, че ако въздушните удари по енергийните съоръжения в Иран продължат, отговорът ще бъдат подобни ирански атаки срещу страните в Близкия изток, предаде „Ал Джазира“.

Иран избра новия си лидер

„Престъпните Съединени щати и обсаденият ционистки режим... не са постигнали нищо от началото на агресията си срещу ислямски Иран, освен убийството на невинни деца, беззащитни мъже и жени и цивилни“, каза Хатам ал-Анбия в изявление.

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

„Освен че убиват цивилни и проливат кръвта им, те отидоха по-далеч, като атакуваха части от инфраструктурата за горива и енергия и сервизни центрове, принадлежащи на народа, в своите нови, безгранични и брутални нападения,“ подчерта Хатам ал-Анбия.

Той отбеляза, че досега Иран „се е въздържал от подобни действия“.

„Очаква се правителствата на ислямските страни спешно да предупредят престъпните Съединени щати и дивашкия ционистки режим срещу подобни страхливи нечовешки действия, за да предотвратят по-нататъшното разпространение на пламъците на войната“, заяви ал-Анбия.

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

90% от иранския петрол се товари на остров Харг в Персийския залив и след това минава през Ормузкия проток. Иран е критично зависим от този маршрут не само за петролния, но и за голяма част от останалия си износ и внос, и за валутните си приходи, които правят възможно финансирането на въоръжените сили на страната. Същевременно Иран обяви, че ще блокира протока за корабите на другите държави.

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

В петък цената на суровия петрол сорт Брент, който е еталонен за Европа, надхвърли 90 долара за барел. А днес Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол. Анализатори прогнозират, че Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия скоро ще трябва да намалят производството, тъй като ще изчерпат капацитета си за съхранение на петрол.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

„Голдман сакс" вече прогнозира цени над 100 долара за барел през следващата седмица ако няма деескалация на конфликта в Близкия изток, предаде „Ройтерс".

Техническият анализ сочи, че пробив над 100 долара за барел е вероятен и това ще отвори пътя за покачване на цените на петрола към 125-135 долара, което е минималната цел при дефицит на петролния пазар. Пробив над тези нива лесно може да докара цената на сорт Брент до 150 долара за барел, нещо невиждано от 2008 г. насам.

А през февруари прогнозите бяха в обратната посока, като от „Джей Пи Морган“ очакваха средна цена през тази година около 60 долара за барел.

Днес Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви изстрелването на 29-а вълна ракети и дронове от операция „Честно обещание 4", насочена едновременно срещу Тел Авив, пустинята Негев в Израел и американски авиобази в региона на Близкия изток.

Началникът на щаба на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир пък предупреди, че извънредното положение в Израел може да се проточи „много по-дълго".

„Израел е в извънредно положение от две години; трябва да очакваме то да продължи много по-дълго - необходимо е търпение", заяви той във видеообръщение.

Източник: Al Jazeera, Reuters    
