ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

С ъвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни ще се проведат във въздушното пространство на България. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

От ведомството посочиха, че със заповед на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов от днес е разрешено преминаването през и пребиваването на територията на България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите. Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които служебният министър е уведомил и съответните компетентни държавни органи, се посочва в съобщението.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС ще се провеждат за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива.

В началото на седмицата български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София.

От Министерството на отбраната обясниха, че целта на полетите е подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на България.