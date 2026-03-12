България

ВВС на България и Гърция провеждат съвместни тренировъчни полети

Целта е усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство

12 март 2026, 08:50
Източник: БТА

С ъвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни ще се проведат във въздушното пространство на България. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Изтребители F-16 прелетяха над София, ВВС обясниха защо

От ведомството посочиха, че със заповед на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов от днес е разрешено преминаването през и пребиваването на територията на България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите. Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които служебният министър е уведомил и съответните компетентни държавни органи, се посочва в съобщението.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС ще се провеждат за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива.

В началото на седмицата български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София.

От Министерството на отбраната обясниха, че целта на полетите е подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на България.

Източник: МО, БТА/Петра Куртева    
