Наука, медали и вдъхновение в изложбата „Фантастични умове“

П остиженията на учениците от Бургас, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки, са сред акцентите в пътуващата изложба „Фантастични умове“ 2025, която гостува в Културен дом НХК Бургас.

Експозицията беше открита в понеделник (9 март) в присъствието на ученици, преподаватели и представители на местната власт, предаде агенция БГНЕС.

През 2025 г. ученици от Бургас са спечелили общо пет отличия от международни, европейски и балкански олимпиади по науки. Сред тях е Ванеса Калинкова от ППМГ – Бургас, която печели златен медал и абсолютно първо място на Международната олимпиада по лингвистика, както и бронзов медал от European Girls’ Mathematical Olympiad.

Ангел Христов е носител на сребърен медал от Международната олимпиада по математика, а Петко Лазаров печели бронзово отличие от същото престижно състезание. Стоян Балтов е със сребърен медал от Младежката балканска олимпиада по математика. Той се обърна с благодарност към своите преподаватели и родителите си за подкрепата.

В експозицията е представен и Стефан Иванов от Бургас – ръководител на националния отбор на България за Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.

Изложбата беше открита от заместник-кмета по образование на Община Бургас Михаил Ненов, който поздрави учениците за високите постижения и подчерта значението на труда на техните учители. Към присъстващите се обърна и директорът на Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“ Милена Андонова, която акцентира върху традициите на училището в подготовката на олимпийски състезатели.

Пътуващата изложба „Фантастични умове“ е специално издание на проекта „Моите будители“ на „Фантастико груп“, реализирано съвместно със Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Тазгодишното издание поставя във фокус и ръководителите на националните отбори на България за 2025 г., които също са били олимпийци като ученици.

През 2025 г. българските олимпийци печелят 39 медала от най-престижните международни олимпиади – 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. Заедно с европейските, балканските и младежките състезания общият брой отличия на националните отбори достига 97 медала.

Изложбата представя олимпийските отбори на България за 2025 г., техните ръководители, както и „Зала на славата“ с най-значимите постижения на българските ученици през годините.

Пътуващата експозиция ще премине през редица градове в страната, сред които Ардино, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Казанлък, Кърджали, Лом, Несебър, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

Автор на фотографиите е Костадин Кръстев – Коко.

