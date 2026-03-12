Енергиен ход срещу кризата: САЩ освобождават 172 млн. барела петрол

С ъединените щати ще освободят 172 милиона барела петрол от своя стратегически резерв в опит да ограничат рязкото покачване на цените на суровината на световните пазари. Това съобщи американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от „Ройтерс“. Решението идва на фона на напрежението в Близкия изток и опасенията от сериозни сътресения в глобалните доставки на енергийни ресурси.

По думите на Райт, освобождаването на американския петрол е част от по-широка координирана мярка между държавите членки на Международната енергийна агенция. Общо 32 страни са се договорили да пуснат на пазара около 400 милиона барела от своите стратегически резерви, за да стабилизират доставките и да ограничат скока в цените.

Планът предвижда освобождаването на количествата от стратегическия резерв на САЩ да започне още през следващата седмица. Процесът ще продължи приблизително 120 дни, като петролните количества ще бъдат пускани постепенно на пазара, за да се избегнат резки колебания в цените.

Стратегическият петролен резерв на САЩ е създаден след петролната криза през 70-те години на миналия век и представлява един от най-големите аварийни резерви в света. Той се използва при извънредни ситуации – като войни, природни бедствия или сериозни прекъсвания на доставките – когато съществува риск от недостиг на петрол и силно поскъпване на горивата.

Според експерти подобна координирана намеса на страните от Международната енергийна агенция има за цел да успокои пазарите и да предотврати по-сериозен енергиен шок. Когато на пазара се пуснат големи количества петрол от резерви, това увеличава предлагането и може временно да понижи цените или поне да спре рязкото им покачване.

Това има значение не само за петролните компании, но и за икономиката като цяло. Цената на петрола влияе директно върху стойността на горивата, транспорта, производството и в крайна сметка върху инфлацията. Ако цените на суровината продължат да растат заради геополитическото напрежение, това може да доведе до по-скъпи горива и до допълнителен натиск върху икономиките в много държави по света.

Именно затова освобождаването на стратегически резерви се разглежда като опит да се ограничи ефектът от кризата върху глобалната икономика и върху потребителите.