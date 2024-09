Wetland virus: Нова болест, пренасяна от кърлежи, може да засегне човешкия мозък

Н ов вирус, пренасян от кърлежи, открит в Китай, може да се разпространи сред хората и понякога да причини неврологично заболяване, съобщават учени.

Микробът, наречен Wetland virus (WELV), е открит за първи път в пациент, който е бил лекуван в град Джинжоу през юни 2019 г., според доклад, публикуван на 4 септември в The New England Journal of Medicine.

61-годишният мъж е имал треска, главоболие и повръщане приблизително пет дни след посещение в парк в голяма влажна зона във Вътрешна Монголия, автономен регион на Северен Китай. Той казал на лекарите, че е бил ухапан от кърлежи в парка. Антибиотиците не облекчили симптомите на мъжа, което показва, че инфекцията не е причинена от бактерии.

Анализ на ДНК и РНК в кръвта на мъжа разкрива невиждан досега ортонайровирус - група от свързани вируси, включваща няколко, пренасяни от кърлежи. Други примери за тези вируси включват този зад кримско-конгоанската хеморагична треска, рядко и смъртоносно заболяване, което може да се разпространи при хората чрез ухапване от кърлеж или чрез излагане на телесни течности на заразени хора.

New Virus Discovered In China That Can Affect Brain: The virus was first identified in a 61-year-old patient in Jinzhou city in June 2019, who fell ill five days after being bitten by ticks in Inner Mongolia's wetlands https://t.co/choyMo8Hdl #BreakingNews pic.twitter.com/p18fdu9fjV — ZBreakingNewz (@ZBreakingNewz) September 8, 2024

Wetland virus не е наблюдаван преди това при животни или хора. След като открили вируса в кръвта на пациента, изследователите започнали да го търсят в кърлежи и животни в Северен Китай, включително във влажния парк, който мъжът бил посетил.

Те събрали близо 14 600 кърлежи и ги групирали по местоположение и видове, за да могат да бъдат анализирани на партиди. Приблизително 2% от тези партиди са дали положителен тест за генетичен материал WELV. Пет вида кърлежи могат да съдържат вируса, но пропорционално кърлежите от вида Haemaphysalis concinna са най-често положителни. Вирусът е открит и в малък процент от овцете, конете и прасетата, които изследователите са наблюдавали, както и в шепа гризачи, наречени Transbaikal zokor (Myospalax psilurus).

Генетичен материал от вируса не се е появил при кучета или говеда, но някои от тези животни са носили антитела срещу вируса, което означава, че имунната им система в някакъв момент е изградила защита срещу микроба.

Екипът също така анализира кръв от "видимо здрави" горски рейнджъри и установи, че 12 от 640 проби носят антитела срещу вируса. Освен това те направили скрининг за вируса в четири болници в Североизточен Китай.

Те тествали за вируса стотици пациенти, които са развили треска в рамките на един месец след известно ухапване от кърлеж, и 20 теста са положителни. Трима били едновременно заразени с други болести, разпространявани от кърлежи, докато останалите 17 изглежда имали само WELV инфекция.

Тези с инфекции с Wetland virus (WELV) са имали общи симптоми, като треска, замаяност, главоболие, неразположение и болки в гърба, както и гадене, повръщане и диария. Лабораторните резултати показват признаци на увреждане на тъканите и съсирване на кръвта при много от пациентите.

What Is New Wetland Virus (WELV), Detected in China? How Does It Spread? All About the Tick-Borne Virus That Affects Brain

https://t.co/IfemsPtJ1G #WetlandVirus #Tickborne #WELV — LatestLY (@latestly) September 9, 2024

Трябва да се отбележи, че един пациент, заразен с WELV, е изпаднал в кома. Този пациент имал висока концентрация на бели кръвни клетки - признак на инфекция - в течността около мозъка и гръбначния мозък. За щастие, с лечението "всички пациенти се възстановили и били изписани след 4 до 15 дни", отбелязват изследователите.

Въпреки това, когато изследователите се опитали да инжектират вируса в лабораторни мишки, те открили, че той може да причини смъртоносни инфекции, достигащи до много органи, включително мозъка. Това откритие подкрепя идеята, че WELV може да причини сериозни инфекции на нервната система.

„Взети заедно, тези данни предполагат, че новооткритият ортонайровирус, WELV, е [патогенен] за хората … и циркулира сред хората, кърлежите и различни животни в Североизточен Китай“, заключават изследователите. „Подобряването на наблюдението и откриването на възникващи ортонаировируси ще позволи по-добро разбиране на ефекта, който тези вируси имат върху човешкото здраве.“

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase