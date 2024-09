Опасна епидемия застрашава САЩ: Обвиняват Бил Гейтс в разпространение на смъртоносен вирус

В американският щат Масачузетс взимат мерки срещу комари, които разпространяват едно рядко смъртоносно заболяване. В социалните медии се появиха твърдения, че зад новата епидемия стои Бил Гейтс. Екип на Deutsche Welle е проверил тези твърдения.

В средата на август здравните власти в американския щат Масачузетс обявиха, че са регистрирали първи случай на пациент, заразен с Източния конски енцефаломиелит (Eastern equine encephalitis - EEE). В края на месеца беше регистриран и първи смъртен случай - в съседния щат Ню Хемпшир.

Болестта Източен конски енцефаломиелит се предава от някои комари, обясняват американските здравни власти. В 30 процента от случаите болестта завършва с фатален край. Онези, които я прекарат, често остават с неврологични оплаквания. Към момента няма ваксина или лекарства за нея. Затова и няколко американски щата вече взеха мерки, за да намалят риска от ухапвания от комарите преносители - на някои места бяха въведени ограничителни режими за хората и се използват пестициди за контрол на комарите.

FAIR QUESTION: "Bill Gates released genetically modified (GMO) mosquitos into the natural environment on several occasions over the years. Could this new West Nile Virus scare be a product of all that?" https://t.co/gFBH5jOSik

Има ли Бил Гейтс нещо общо със случаите на Източен конски енцефаломиелит в САЩ?

Твърдение: Много потребители в социалните мрежи правят връзка между случаите на Източен конски енцефаломиелит и генетично модифицираните комари на компанията “Окситек”, в която дялово участие има и фондацията на Бил и Мелинда Гейтс.

Един потребител в Х пише: “Бил Гейтс финансира компания, която е получила експериментално позволение да създаде милиони генетично модифицирани комари и да ги пусне в различни американски щати, така че хората да бъдат ваксинирани чрез ухапвания от комари. Сега в САЩ има Източен конски Eastern equine encephalitis, kurz EEE) ”. Във Фейсбук друг пише: “Източният конски енцефаломиелит се предава от комарите. Бил Гейтс инвестира в генетично модифицирани комари. Какви са шансовете да има пандемия в САЩ преди изборите?”.

Проверка на фактите: Невярно.

Комарът е едно от най-опасните насекоми в света. Женските комари са единствените, които хапят и пренасят болести. Всяка година над 700 хиляди души по целия свят умират от болести, пренасяни от комари. В опит да се пребори с този проблем фондацията на Бил и Мелинда Гейтс подкрепя фирмата “Окситек”, която получи официално позволение да тества генно модифицирани комари във Флорида. Целта е да се намали популацията на комарите.

“Мъжките комари са генетично модифицирани, така че да са стерилни. Ако женска се чифтоса с такъв мъжки, няма жизнеспособно потомство. С течение на времето намалява популацията на комарите и това се използва успешно в Бразилия”, казва Амеш Адаля от Центъра за здравна сигурност към университета “Джон Хопкинс”. Такива изследователски методи се изучават от известно време, като се използват и други стерилизирани животни, например облъчени червеи в селското стопанство.

Само женските комари пренасят EEE, защото само те хапят

На запитване от “Окситек” потвърдиха, че в Масачузетс не са пускани генетично модифицирани комари. Последното пускане на такива е било във Флорида през ноември 2023 г. - така че генетично модифицираните комари едва ли могат да бъдат свързани пространствено или по време с настоящото огнище на болестта. И тъй като модифицираните комари са само мъжки и не хапят, те самите не биха могли да пренасят енцефаломиелита.

Вирусът е съществувал и много преди използването на генетично модифицирани комари. “Ние знаем за вируса от 90 години. Периодични огнища се появяват от време на време, когато са налице подходящи климатични условия. Тази година имахме влажно и топло лято, което е идеално условие за размножаване на комари, особено на комари, които пренасят вируса на Източния конски енцефаломиелит“, казва Филип М. Армстронг, научен директор на отдела по ентомология в Центъра за векторна биология и зоонозни болести в Кънектикът.

Mosquito Gates Prepares October Surprise -



Bill Gates is up to his demonic eugenicist tricks again. The UN’s World Mosquito Program announced in 2023 a plan to release billions of gene-edited mosquitos in Brazil over a 10-year period in a bid to eradicate dengue fever in the… pic.twitter.com/ZXEBPiJ1xJ