38 са жертвите на руския удар по склад западно от Киев

38 души са загинали, а 20 са ранени при руския удар по склад в село Мила, западно от Киев; сред ранените има две деца.

Четирима души остават в неизвестност, а спасителните и възстановителните дейности продължават денонощно.

Ударът е предизвикал мащабни експлозии и пожари, засегнали десетки близки жилища и сгради, и е определен като най-смъртоносната руска атака в Украйна от началото на годината.

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Броят на жертвите при руския удар в петък вечерта по склад западно от Киев, най-смъртоносната атака до момента за тази година, нарасна до 38, като четирима души все още са в неизвестност, съобщи днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес и Укринформ.

“В Село Мила в Киевска област, работата за справяне с последиците от руския удар продължава денонощно. По днешни данни ударът е причинил смъртта на 38 души, 20 са ранени, а четирима се смятат за изчезнали”, заяви Зеленски във “Фейсбук”. Той допълни, че сред ранените има две деца.

Ударът в петък вечерта по склада - според украинските официални лица за боеприпаси - предизвика внушителни експлозии и пожари, които обхванаха десетки близки домове и сгради.