Почина актрисата Юлиана Караньотова

Н апусна ни актрисата Юлиана Караньотова. Тъжната вест съобщи във Facebook нейният първи съпруг Ивайло Караньотов с трогателните думи: „Сбогом, Юлианке“.

Дъщеря им - журналистката Карина Караньотова, също се сбогува публично с майка си, споделяйки техни общи снимки. „Скъпата ми мама ни напусна. Поне от този свят. Бях до нея до последния дъх“, написа тя в социалните мрежи.

Юлиана Караньотова остава позната на публиката с изявите си в българското кино и театър. Сред най-известните ѝ екранни участия е във филма „La Donna è mobile“ (1993 г.) - емблематично заглавие от зората на демократичните промени у нас, със сценаристи Любен Дилов-син и Нидал Алгафари (който е и режисьор). Тя участва и в продукцията „Театър, любов моя“.