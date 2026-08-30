Септември идва с жеги до 36°C! Очакват ни горещи дни и температури над нормата

П рез септември най-високите температури у нас ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските – между 5 и 10 градуса. По-високи градуси се очакват по Черноморието, докато по високите полета на Западна България в отделни дни от втората половина на месеца стойностите ще са по-ниски. Прогнозата бе представена от синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Марияна Попова.

Температурите над нормите, валежите – под тях

Средните месечни температури ще са над обичайните климатични норми, които за по-голямата част от страната са между 17 и 20 градуса, а за планинските райони – от 3 до 10 градуса. Количеството на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е от 40 до 60 л/кв.м, а за планините – от 60 до 80 л/кв.м.

Източник: НИМХ

Слънчево първо десетдневие с изолирани атмосферни смущения

През повечето дни от първото и в началото на второто десетдневие ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, но съществени валежи не се очакват. Повишена вероятност за кратки атмосферни смущения с временно интензивни валежи, вятър и гръмотевици има около 3-4 септември, 7-8 септември и 12-13 септември. Тези смущения ще бъдат последвани от краткотрайно понижение на температурите, но въпреки това периодът като цяло ще остане по-топъл от обичайното.

Сух и спокоен край на месеца

До края на второто и през цялото трето десетдневие изгледите са за стабилно, сухо и спокойно време. Очакват се ниски сутрешни облачности и мъгли, но часовете със слънчево греене през деня ще са много, а температурите ще останат над нормите.

Астрономическата есен у нас настъпва на 23 септември в 03:05 ч., с което бележим и официалното есенно равноденствие.