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Кралица Рания навършва 56 години с непринуден портрет по дънки

Йорданската кралица Рания отбелязва 56-ия си рожден ден с непринуден официален портрет. Празникът идва след особено радостно лято за кралското семейство, белязано от раждането на най-новите ѝ внучки близначки и интензивна хуманитарна дейност

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 17:19
Кралица Рания навършва 56 години с непринуден портрет по дънки
Източник: Getty Images

К ралица Рания от Йордания празнува своя 56-и рожден ден с нов, изключително впечатляващ официален портрет, публикуван броени седмици след пристигането на двама нови членове в кралското семейство.

Йорданската кралица навършва 56 години в понеделник, 31 август, след особено радостно лято. На 14 август дъщеря ѝ принцеса Иман и съпругът ѝ Джамил Александър Термиотис посрещнаха близначките Талия и Рания, с което кралица Рания вече е горда баба на четири деца.

Публикуван от Кралския хашемитски двор по случай празника ѝ, новият портрет разкрива по-непосредствената и спокойна страна на кралската особа. Облечена семпло с дънки и бяла тениска, тя изглежда непринудено елегантна, докато навлиза в новата си лична година, заобиколена от разрастващо се семейство.

Този важен етап бележи и края на поредната интензивна година в обществена служба за кралицата както в Йордания, така и в чужбина. Тя продължи активната си работа в подкрепа на образованието, децата, жените и младежта, същевременно подпомагайки по-широката визия на крал Абдула II за бъдещето на страната.

На новия си официален кадър Рания седи на земята в градината. Косата ѝ е прибрана в небрежна прическа, която поставя акцент върху обеците със седемлъчева звезда. Този символ е част от националното знаме на Йордания и олицетворява седемте стиха от началната сура на Корана – „Ал-Фатиха“.

Кадърът предлага по-личен и близък поглед към съпругата на крал Абдула II. Далеч от очите са пищните рокли и ослепителните бижута, запазени за официални държавни поводи. Вместо това Рания залага на естествено излъчване и ненатрапчива елегантност, които отдавна са се превърнали в нейна запазена марка. Визията перфектно отразява образа, граден от нея през годините – баланс между протокола на кралския живот и модерния личен стил.

Рания остава една от най-внимателно следените модни икони сред кралските особи в света, известна с умението си да придава съвременен нюанс на класическия шик.

Тазгодишният рожден ден обаче е с особен емоционален заряд поради появата на двете най-нови внучки. На 14 август Кралският двор обяви раждането на близначките на принцеса Иман и Джамил Термиотис. Малките получиха имената Талия и Рания, като бебето Рания носи името на своейте баба в трогателен семеен жест.

Дни след раждането им кралицата сподели лични снимки, на които тя и крал Абдула II люлеят новородените, заобиколени от принцеса Салма и принц Хашем.

„Здрави, щастливи и най-накрая тук. Чакахме толкова дълго да се запознаем, Талия и Рания“, написа кралицата в социалните мрежи, изразявайки вълнението на цялото си семейство. Тя добави и топли думи за принцеса Иман и по-голямата сестра на близначките, Амина, която вече свиква с новата си роля. С четирима внуци Рания и Абдула навлизат в нов жизнен етап, който все повече се оформя от най-младото поколение в двореца.

На 56 години кралица Рания продължава да бъде авторитетен глас на международната сцена. През изминалата година тя бе сред водещите фигури в редица хуманитарни каузи, засягащи глобални конфликти, новите технологии и опазването на човешкото достойнство. По време на конференцията Siglo XXI в Мексико тя призова световните лидери да гарантират, че технологичният напредък се ръководи не само от това какво е възможно, но и от това какво е морално правилно.

В Йордания тя продължава да ръководи инициативи за разкриване на нови възможности пред младежите чрез образование и социални програми. Нейната фондация „Кралица Рания“ и фондацията „Река Йордан“ остават в центъра на тези усилия. Тази година се навършват и 20 години от основаването на Фонда „Ал Аман“ за подкрепа на сираци, както и на Кралското дружество за здравна осведоменост.

Наред с обществената си дейност йорданската кралица утвърди статута си на световна модна икона. Гардеробът ѝ преминава с лекота от висшата мода на водещи световни къщи към творения на близкизточни дизайнери, докато неофициалните ѝ изяви показват все по-изчистен подход.

Новият портрет е точното доказателство за това: без сложни кройки и тежки бижута – само дънки, класическа бяла тениска, прибрана коса и обеци с символика, свързана с Йордания.

Кралица Рания посреща своята 56-а година с много поводи за удовлетворение. С появата на Талия и Рания броени седмици преди празника ѝ, тя започва следващия си жизнен цикъл, заобиколена от семейството си и отдадена на каузите, които дефинират живота ѝ вече повече от две десетилетия.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.hola.com    
Кралица Рания от Йордания Кралско семейство 56-и рожден ден Официален портрет Модна икона Баба Хуманитарна дейност
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