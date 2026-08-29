Кралица Соня скърби за Харалд V на годишнината от сватбата им

Кралица Соня отбелязва днес 58-ата годишнина от сватбата си сама, само ден след смъртта на съпруга си, крал Харалд V, на 89-годишна възраст.

Любовта им продължава близо шест десетилетия въпреки първоначалната съпротива на крал Олаф, който не одобрявал връзката на сина си с обикновена гражданка. Двамата се женят на 29 август 1968 г.

След смъртта на Харалд техният син Хокон вече е крал на Норвегия, а ковчегът на покойния монарх е пренесен в кралския дворец в Осло.

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Норвежката кралица Соня отбелязва сама днешната годишнина от сватбата си, докато Норвегия скърби за крал Харалд Пети, предаде ДПА.

Монархът почина вчера - само ден преди петдесет и осмата годишнина от сватбата.

Ковчегът на Харалд пристига в двореца в столицата Осло тази сутрин. Кралят почина вчера сутринта на 89-годишна възраст след близо две седмици престой в болница.

Кралица Соня, също на 89 години, сега е изправена пред живот без дългогодишния си партньор, отбелязва ДПА.

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Агенцията посочва, че тяхната любов е преодоляла значителни препятствия.

Соня Харалдсен, тогава обикновена гражданка, за първи път среща норвежкия принц като девойка. Тя го среща отново на 22-годишна възраст и двамата моментално се влюбват. Тъй като бащата на Харалд, тогавашният крал Олаф, е твърдо против връзката, двойката е принудена да я пази в тайна в продължение на девет години.

Накрая Харалд заплашва баща си, че ще остане неженен, ако не му бъде позволено да бъде с избраницата си. Олаф отстъпва и на 29 август 1968 г. двойката се жени в катедралата в Осло.

Престолонаследникът Хокон е роден пет години по-късно. След смъртта на баща си, от вчера той вече е крал Хокон Осми.