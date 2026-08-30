Андрей Гюров обявява утре дали ще се кандидатира за президент

О чаква се в понеделник (31 август) Андрей Гюров да съобщи финалното си решение относно евентуалната си кандидатура за президентските избори. Това съобщиха от екипа му пред NOVA.

Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

Към момента политическите сили от демократичната общност провеждат дискусии относно евентуалната му номинация. Сам той потвърди пред медиите, че в началото на новата седмица ще има яснота по въпроса дали и под каква форма ще участва в предстоящия вот.

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