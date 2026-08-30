Свят

Пиян пилот открадна самолет, прелетя близо до АЕЦ и се разби в слънчогледово поле

24-годишен пиян мъж открадна лек самолет в Унгария и навлезе в забранената за полети зона около АЕЦ „Пакш“. Военновъздушните сили вдигнаха изтребители „Грипен“, а нарушителят се разби в близко слънчогледово поле и бе арестуван при опит да избяга

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 20:54
Пиян пилот открадна самолет, прелетя близо до АЕЦ и се разби в слънчогледово поле
Източник: iStock

П иян пилот предизвика реакция от страна на изтребители, след като застана зад кормилото на откраднат самолет и навлезе в опасно близост до унгарска атомна електроцентрала, преди да кацне аварийно в поле, пише New York Times.

Самолетът Cessna 172 е бил засечен от военните радари, след като е навлязъл в забранена за полети зона близо до единствената АЕЦ в Унгария – „Пакш“, съобщи министърът на отбраната на Унгария Ромулус Русзин-Сзенди в публикация във Facebook.

Атомната централа е със специален статут на защита, като на цивилни въздухоплавателни средства е забранено да се приближават на по-малко от две мили от обекта на височина под 20 000 фута.

В отговор два изтребителя „Грипен“ са били изпратени в района в южната част на Унгария, допълни министърът.

Минути по-късно самолетът и неговият „във видимо пияно състояние“ пилот са извършили аварийно кацане в слънчогледово поле на около четири мили от централата.

Изтребителите са локализирали въздухоплавателното средство и са останали в района до пристигането на спасителен хеликоптер и наземните аварийни служби, добави Русзин-Сзенди.

Самолетът е претърпял сериозни щети при кацането, но пилотът не е пострадал.

Пилотът – 24-годишен мъж, е направил опит да избяга от местопроизшествието след принудителното кацане и е бил забелязан да върви по близък път „в разстроено състояние“ от преминаващ шофьор, съобщи унгарската полиция в официално изявление.

След това той се е опитал да превземе контрола над автомобила и да потегли, но е бил „спрян навреме“, допълват от полицията.

Полицейски служители са пристигнали на място, арестували са мъжа и са го отвели за разпит.

Първоначалните прегледи показват, че той е бил „в състояние на опиянение“ по време на инцидента, като се извършват допълнителни тестове, за да се установи дали е бил под въздействието и на други вещества.

Ядреното съоръжение, което произвежда около 50% от електроенергията в Унгария, не е претърпяло щети.

Разследващите смятат, че пилотът е откраднал самолета от близкото летище „Калоча“ и е излетял без разрешение.

Полицията изяснява възможните мотиви на мъжа и начина, по който е успели да задигне въздухоплавателното средство.

Предстои извършването на допълнителни проверки и на други летища в цяла Унгария.

Редактор: Стела Христова
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