Пиян пилот открадна самолет, прелетя близо до АЕЦ и се разби в слънчогледово поле

П иян пилот предизвика реакция от страна на изтребители, след като застана зад кормилото на откраднат самолет и навлезе в опасно близост до унгарска атомна електроцентрала, преди да кацне аварийно в поле, пише New York Times.

Самолетът Cessna 172 е бил засечен от военните радари, след като е навлязъл в забранена за полети зона близо до единствената АЕЦ в Унгария – „Пакш“, съобщи министърът на отбраната на Унгария Ромулус Русзин-Сзенди в публикация във Facebook.

Drunk pilot steals plane, flies too close to nuclear power plant - crashes into sunflower field https://t.co/IPoUuoByZ3 pic.twitter.com/4z2DJD1dMj — New York Post (@nypost) August 30, 2026

Атомната централа е със специален статут на защита, като на цивилни въздухоплавателни средства е забранено да се приближават на по-малко от две мили от обекта на височина под 20 000 фута.

В отговор два изтребителя „Грипен“ са били изпратени в района в южната част на Унгария, допълни министърът.

Минути по-късно самолетът и неговият „във видимо пияно състояние“ пилот са извършили аварийно кацане в слънчогледово поле на около четири мили от централата.

Изтребителите са локализирали въздухоплавателното средство и са останали в района до пристигането на спасителен хеликоптер и наземните аварийни служби, добави Русзин-Сзенди.

Самолетът е претърпял сериозни щети при кацането, но пилотът не е пострадал.

Пилотът – 24-годишен мъж, е направил опит да избяга от местопроизшествието след принудителното кацане и е бил забелязан да върви по близък път „в разстроено състояние“ от преминаващ шофьор, съобщи унгарската полиция в официално изявление.

След това той се е опитал да превземе контрола над автомобила и да потегли, но е бил „спрян навреме“, допълват от полицията.

Полицейски служители са пристигнали на място, арестували са мъжа и са го отвели за разпит.

Първоначалните прегледи показват, че той е бил „в състояние на опиянение“ по време на инцидента, като се извършват допълнителни тестове, за да се установи дали е бил под въздействието и на други вещества.

🇭🇺 A 24-year-old pilot was detained in Hungary after allegedly stealing a Cessna while intoxicated and entering restricted airspace over a nuclear power plant.



Two Gripen fighter jets were scrambled before he crash-landed in a sunflower field and attempted to flee on foot.… pic.twitter.com/kXhvv1UhnR — Europa.com (@europa) August 30, 2026

Ядреното съоръжение, което произвежда около 50% от електроенергията в Унгария, не е претърпяло щети.

Разследващите смятат, че пилотът е откраднал самолета от близкото летище „Калоча“ и е излетял без разрешение.

Полицията изяснява възможните мотиви на мъжа и начина, по който е успели да задигне въздухоплавателното средство.

Предстои извършването на допълнителни проверки и на други летища в цяла Унгария.