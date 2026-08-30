Два скутера се удариха в Дунав по време на шампионат, има тежко пострадал

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С ъстезател бе тежко ранен след сблъсък между два скутера по време на кръг от Републиканския шампионат по водомоторен спорт в Лом. Инцидентът е станал днес следобед във водите на река Дунав.

Двамата състезатели са се ударили с много висока скорост по време на гонката. Пострадалият, който е от Тутракан, е получил сериозна лицево-челюстна травма. Той е транспортиран по спешност в болницата в Лом, където е интубиран и му се оказва интензивна медицинска грижа, съобщи за NOVA директорът на лечебното заведение д-р Георги Савков.

Източник: Биляна Борисова, NOVA

Вследствие на тежкия инцидент надпреварата по водомоторен спорт е била незабавно прекъсната от организаторите.