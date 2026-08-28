Харалд V - от изгнанието през Втората световна война до норвежкия трон

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Н а 28 август, норвежкият крал Харалд V почина на 89-годишна възраст, след като по-рано през седмицата беше хоспитализиран заради заболяване на кръвта. Харалд V, който беше на престола повече от 35 години, е една от най-дълго управлявалите монархически фигури в съвременна Европа. Роден като принц и прекарал детството си в годините на Втората световна война, той наследява трона през 1991 г. и постепенно се превръща в една от най-популярните и уважавани личности в страната.

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Детство и път към трона

Харалд V е роден на 21 февруари 1937 г. в имението Скаугум край Осло. Той е единственият син на престолонаследника Олав и принцеса Марта и внук на крал Хокон VII, който управлява Норвегия от 1905 до 1957 г. Раждането му е особено важно за норвежката монархия, тъй като той е първият норвежки принц, роден в страната от повече от век.

Детството му е белязано от Втората световна война. След германското нахлуване в Норвегия през април 1940 г. кралското семейство напуска страната. Малкият Харалд заминава с майка си и двете си сестри за Съединените щати, където прекарва част от военните години. Баща му остава в Лондон заедно с крал Хокон VII и норвежкото правителство в изгнание. След края на войната Харалд се завръща в Норвегия през 1945 г.

Norway's King Harald dies aged 89 https://t.co/CDUdDdANbp — BBC News (World) (@BBCWorld) August 28, 2026

Той получава образование в Норвегия и Великобритания, след което преминава военно обучение и служи в норвежките въоръжени сили. Наред с това развива силен интерес към ветроходството. Харалд представлява Норвегия на три олимпийски игри - в Токио през 1964 г., в Мексико през 1968 г. и в Мюнхен през 1972 г.

През 1968 г. се жени за Соня Харалдсен. Връзката им предизвиква дискусии в двора, тъй като Соня не произхожда от аристократично семейство. Двамата получават разрешение за брак от крал Олав и сключват брак на 29 август 1968 г. Семейството има две деца - принцеса Марта Луиза и принц Хокон, който по-късно става престолонаследник.

Крал на Норвегия

На 17 януари 1991 г. крал Олав V умира и Харалд наследява трона на 53-годишна възраст. От самото начало на управлението си той се утвърждава като монарх, който поставя акцент върху ролята на кралската институция като символ на националното единство.

King Harald is dead at 89: Norway's monarch passes away after hospital stay https://t.co/1ihfnWnbqR — Daily Mail (@DailyMail) August 28, 2026

Конституционно норвежкият монарх има ограничени политически правомощия. Харалд избира да използва влиянието си преди всичко като обединител на обществото. С годините той изгражда образ на достъпен и сравнително неформален крал, който се радва на широка популярност.

Един от най-тежките моменти в управлението му идва след терористичните нападения на 22 юли 2011 г., когато крайнодесният екстремист Андерш Брайвик убива 77 души. В последвалите дни Харалд се превръща в един от символите на националната скръб и единството на норвежкото общество.

През 2024 г., след абдикацията на датската кралица Маргрете II, Харалд заявява, че няма намерение да се отказва от трона. Той посочва, че е дал клетва пред норвежкия парламент и възнамерява да остане крал до края на живота си.

Our King passed away this morning and leaves behind a mourning people whom he united time and time again. He was modern, inclusive and generous, and he will be deeply missed.



King Harald, may you rest in peace.

Norway will always remember you as a magnanimous king.… — annie⁹ 🏰 (@annielovehappen) August 28, 2026

Последните години

Здравословните проблеми постепенно се превръщат в сериозна част от последните години на неговото управление. Харалд неколкократно е хоспитализиран заради инфекции и други медицински усложнения. През 2024 г. му е поставен постоянен пейсмейкър след проблеми със сърдечния ритъм. През февруари 2026 г. той е лекуван в Тенерифе заради инфекция на крака.

През август 2026 г. състоянието му отново се влошава. Кралят е приет в университетската болница в Осло заради усложнения, свързани с хемолитична анемия, а впоследствие развива бактериална инфекция на кръвта. На 27 август кралският двор съобщи, че състоянието му се е влошило и е „много сериозно“.

Кралица Соня и престолонаследникът Хокон отмениха официалните си ангажименти. Хокон, който е първи в линията за наследяване, през последните години постепенно пое все повече от официалните задължения на баща си.

Norway's King Harald has died at age 89 pic.twitter.com/xJP0YM3THL — non aesthetic things (@PicturesFoIder) August 28, 2026

Харалд V беше най-възрастният действащ монарх в Европа и един от най-дълго управлявалите държавни глави на континента. Повече от 35 години той олицетворяваше приемствеността на норвежката държава и модерния облик на монархията.

За мнозина норвежци неговото управление се свързва не толкова с политическа власт, колкото с постоянство, национално единство и присъствието на монархията в ключови моменти от съвременната история на страната.