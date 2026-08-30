Рокади в Белия дом: Каролин Ливит се сбогува с поста, а Натали Харп привлече вниманието

В петък беше последният работен ден на говорителката на Белия дом Каролин Ливит, припомня Асошиейтед прес. В края му тя се сбогува емоционално с журналистите, акредитирани да отразяват работата на американското президентство. Пред колегите си по този повод Ливит призна, че изпитва смесени чувства. Тя изненада репортерите с откровението, че те ще ѝ липсват. Самата Ливит отчете, че подобно признание от нейна страна може и да звучи странно предвид острите вербални сблъсъци с журналистите, в които тя влизаше по време на ежедневните си брифинги. Пред репортерите Ливит припомни, че ежедневните брифинги са били само 10 процента от работата й на говорител на Белия дом. Останалите 90 процента са били да приема обаждания от журналисти с въпроси, адресирани към президента, по всяко време на деня. Ливит обеща, че Тръмп ще продължи да приема подобни журналистически обаждания и да публикува изявления, докато назначи нов говорител на Белия дом, който ще се заеме с тази задача.

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В отговор на журналистически въпрос по време на този импровизиран прощален брифинг Каролин Ливит заяви, че ще даде съвети на своя приемник на поста, когато такъв бъде назначен, а не още отсега, когато такъв сътрудник все още не е избран. Тя добави обаче, че който и да заеме поста й, той трябва да осъзнае, че Тръмп е най-добрият президентски говорител сам по себе си и че той е истинският прессекретар и директор на връзките с медиите на Белия дом.

Когато обяви, че се оттегля от поста си по-рано през настоящия месец, Каролин Ливит каза, че го прави, за да прекарва повече време с двете си малки деца. А Тръмп обяви тогава, че тя ще продължи да играе роля в Републиканската партия и в движението МАГА ("Да направим Америка отново велика") в навечерието на междинните избори през ноември.

Миналата седмица се появиха информации, че Ливит проучвала биографии на кандидати за овакантения от нея пост. В медиите се появиха и анализи, че Ливит е поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп, в която започват да доминират мъжете.

Сега по повод напускането на Ливит редица анализатори припомнят, че тя е един от говорителите на Тръмп, задържали се най-дълго на поста през двата му президентски мандата. Ливит беше говорител в продължение на 19 месеца, тоест през цялото време досега от втория мандат на Тръмп. За сравнение през първия президентски мандат на републиканеца се смениха четирима говорители, като само Сара Хъкаби Сандърс се задържа по-дълго от Ливит, обобщава френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве в аналитичен материал.

Френската медия отбелязва, че Ливит е въплъщение на МАГА. През 19-те месеца на поста си тя изричаше непоколебимо посланията на това движение, възприемаше настъпателното поведение на Тръмп спрямо журналистите, критикуваше репортери, задаващи неудобни въпроси относно действия на президента, дефинирайки ги като „леви провокатори“ и тиражираше неверни неща и полуистини. Бе Еф Ем Те Ве посочва като пример случая, в който Пам Бонди, по времето когато беше министър на правосъдието, заяви, че на бюрото си има списък с всички клиенти на скандалния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. След настояване от страна на журналистите да видят този списък, Ливит се справи с тази неудобна ситуация, като заяви, че Бонди е искала да каже, че на бюрото си има всички материали, свързани с „аферата Епстийн“.

Що се касае до тиражиране на полуистини, то пример за това е как Ливит неколкократно обясняваше как САЩ постигат целите си във войната в Иран, проточила се вече шест месеца. В това отношение обаче тя съумя да защитава линията на действие на Тръмп, без в същото време да развали отношенията си с противници в Републиканската партия на тази война, като например вицепрезидента Джей Ди Ванс, или началничката на канцеларията на Тръмп – Сюзи Уайлс.

Ливит също така изигра водеща роля в стратегията на Тръмп за подкопаване на доверието в традиционните медии, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве.

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И докато анализатори продължават да коментират резултатите от работата на Ливит през 19-те ѝ месеца като президентски говорител, под светлините на прожекторите се озова друга дама от антуража на Тръмп – също руса и млада. Нейното име е Натали Харп.

Натали Харп е родена през 1991 г. в семейството на консервативни християни от щата Калифорния. През годините тя е възпитавана от родителите си в схващането, че САЩ доминират над всички по света. Според медийни информации Натали Харп има магистратура по бизнес администрация от университета „Либърти“ в Линчбърг, в щата Вирджиния, който е смятан за един от най-големите и влиятелни евангелистки християнски университети в страната.

За кратко време Натали Харп е била водеща в крайнодясната американска телевизия УАН (съкратено от английското „Новинарска медия Единна Америка“).

В полезрението на Тръмп Харп попада по време на първия му президентски мандат. По онова време тя заявява по време на проява, посветена на темата за общественото здравеопазване, че Тръмп е спасил живота й в момент, в който тя се е борила с рак на костите. Как е станало това? Тръмп, по думите й, е подписал закон, разрешаващ въвеждането на експериментално лечение, от което тя се е възползвала. Противници на републиканския президент обаче казаха тогава, че въпросното експериментално лечение е било въведено преди това, а не по инициатива на Тръмп.

По онова време републиканският президент е впечатлен от критиките, които Харп отправя към американското здравеопазване от времето на демократите и решава да се запознае с нея. Резултатът е, че Харп попада в професионалния антураж на Тръмп по време на предизборната му кампания за втория му президентски мандат, стартирала още през 2022 г. Днес Натали Харп заема поста на специален асистент на Тръмп в замяна на годишна заплата от 150 000 долара, обобщават Франс прес, „Франс 24“ и Бе Еф Ем Те Ве.

Редки са снимките на Тръмп, на които да не фигурира и Натали Харп. Тя може да бъде забелязана на кадри, документиращи голф ваканции на Тръмп във Флорида или пък церемонии по посрещане на телата на убити в Близкия изток американски военни.

Според запознати източници Натали Харп е била и сред малкото хора от антуража на Тръмп, които са го придружили по време на тайната смяна на самолети на връщане от срещата на върха на НАТО в Анкара. За тази смяна, извършена поради опасения от заплаха за живота на президента, не са били информирани дори журналистите, придружавали Тръмп на форума на високо равнище в турската столица.

Тези дни фокусът на медиите върху Натали Харп беше насочен от сенатора от щата Джорджия от Демократическата партия Джон Ософ, който по време на митинг заяви относно Тръмп: „Той не може да върши повече работата си. Той иска само да построи балната си зала и да пътува с Натали“. Тази забележа породи огромно възмущение сред преданите последователи на Тръмп, но предизвика и лавина от посветени на Натали Харп публикации, в които бяха споменати и някои граничещи с анекдота случки, в които тя е засвидетелствала предаността си към Тръмп.

Журналисти, следящи дейността на Тръмп, наричат Натали Харп „човешки принтер“. Този прякор не е случаен. Младата дама постоянно разпечатва за Тръмп разнородни документи, тъй като Тръмп обича да чете хартиени копия, а не в дигитален формат.

Според медиите Натали Харп играе съществена роля и в захранването с постове на акаунта на Тръмп в социалната му мрежа Трут соушъл, в който се редуват големи геополитически съобщения, обидни коментари, шокиращи фотомонтажи и видеа.

В медиите Натали Харп е описвана като неуморна сътрудничка, като асистентка с голямо влияние над президента и безгранично предана на държавния глава.

Според „Ню Йорк таймс“ през 2023 г. Натали Харп е адресирала до Тръмп няколко пламенни писма, в които е заявила, че той е всичко за нея и че тя искала да му донесе радост. Тези писма са обезпокоили тогава близките на президента.

Според Си Ен Ен е имало случай, в който за Натали Харп нямало място в автомобилния кортеж на Тръмп, с който той пътувал за съдебно заседание в Ню Йорк и тогава тя се промъкнала в багажника на една от колите, за да бъде плътно до него.

Редица привърженици на републиканците казват, че публикациите за Натали Харп са женомразки и подчертават, че е неуместно в някои от тях да се правят паралели между нея и Ева Браун, или Моника Люински. Но опозиционната Демократическа партия смята, че е легитимно да се повдига въпросът какво е влиянието на младата дама върху президента, още повече, че тя получава заплата, финансирана със средства на данъкоплатците.

Появата на Натали Харп под светлините на прожекторите, съвпаднала с оттеглянето на Каролин Ливит от президентската администрация, съвпадна и с отсъствието от публични прояви в продължение на месец на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Това породи спекулации, че в „първото семейство“ на САЩ може да има напрежение и че поводът за това напрежение е именно Натали Харп.

Мелания Тръмп в крайна сметка се появи до съпруга си на 20 август на събитие в Розовата градина на Белия дом, свързано с инициативата на първата дама, наречена „Грижа за бъдещето“, за предоставяне на възможности за образование, стипендии и кариерно развитие за младежи, които излизат от системата за приемна грижа и преминават към самостоятелен живот. Преди да произнесе реч на това събитие, Мелания Тръмп прояви чувство за хумор, като заяви на журналистите: „Чух, че съм ви липсвала“, визирайки коментарите за нейното отсъствие, свързвано от медиите с присъствието на Натали Харп в антуража на Тръмп.