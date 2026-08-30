Google Maps смени името на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ след указ на Тръмп

Google Maps официално промени името на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ за потребителите на територията на Съединените щати, след като президентът Доналд Тръмп издаде указ за преименуване на водния басейн. Ходът на технологичния гигант предизвика силна негативна реакция от страна на критици и наблюдатели, пише Independent.

В публикация в официалния си блог в събота от Google обясниха, че потребителите в САЩ вече виждат надписа „Езерото Америка“ над Голямото езеро, разположено на границата между САЩ и Канада.

„Информационната система за географски имена на САЩ (GNIS) официално промени името на „езерото Онтарио“ на „езерото Америка“ в пределите на страната“, посочват от Google. „Тъй като актуализираме Google Maps, за да отразяваме промените в официалните правителствени източници, хората, използващи Maps в САЩ, ще виждат „езерото Америка“. Тези в Канада ще продължат да виждат „езерото Онтарио“, а потребителите извън двете страни ще виждат и двете наименования.“, посочват още те.

Тръмп преименува езерото Онтарио на „Езерото Америка“, Канада реагира остро

„Тези актуализации следват нашата дългогодишна политика спрямо водни басейни, чиито имена варират в различните държави, и вече влизат в сила“, добавиха от компанията.

Промяната в платформата идва броени дни след като Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нареди на федералните агенции да използват новото име в официалните си документи и регистри. Въпреки че държавният глава има правото да определя как федералното правителство да нарича географските обекти, той не може да задължи чужди държави, частни организации или дори отделните американски щати да спазват решението му.

Тръмп нареди езерото Онтарио да бъде преименувано на Америка

Белият дом и поддръжници на Тръмп приветстваха решението на Google. Критиците обаче обвиниха компанията от Силициевата долина, че се е огънала пред натиска на президентската администрация.

Google Maps has changed the name of Lake Ontario to Lake America following Donald Trump’s executive order and amid a trade war with Canada https://t.co/GvCBrmZkoY — Rolling Stone (@RollingStone) August 30, 2026

„Google Maps вече капитулира пред Доналд Тръмп и промени името на езерото Онтарио на „Езерото Америка“, заявиха в социалната мрежа X от прогресивната медийна организация MeidasTouch.

„Google се съобразява с декларацията на Тръмп за „Езерото Америка“, коментира американският политолог Иън Бремер. Той обърна внимание, че конкурентната услуга Apple Maps все още идентифицира водния масив като езерото Онтарио, като допълни: „Apple мисли в по-дългосрочна перспектива.“

„В крайна сметка излиза, че те ще позволят на всеки указ на президента да преименува обекти“, гласи друг популярен коментар в мрежата. „Няма причина утре да не започне да кръщава географски места на свои приятели.“

Реакцията в Канада бе особено остра. „Време е да спрем да използваме услугите на тези страхливци от Google“, написа в X канадският журналист и колумнист Ерик Регули.

Ескалация: Тръмп иска да преименува езерото Онтарио, Канада плаши със спиране на тока

Изпълнителната заповед на Тръмп, вдъхновена от подобен негов ход от миналата година за преименуване на Мексиканския залив, предизвика светкавичен отговор и от канадския премиер Марк Карни.

„Наясно сме, че Америка се променя. Търговските им отношения, външната им политика, националните им паметници, хидронимите им“, написа Карни в X. „Канадците обаче знаят, че да назовеш реалността с истинското ѝ име означава да я наречеш езерото Онтарио – така е било, така е сега и така ще бъде винаги.“

Споровете около наименованието се разгарят на фона на остра тарифна война между САЩ и Канада, които исторически са сред най-близките търговски партньори и съюзници.

Google Maps relabeled Lake Ontario as “Lake America” for users in the US, Alphabet announced, after President Donald Trump said he would rename the lake amid a trade spat with Canada. https://t.co/Y48G6a8szS — Bloomberg (@business) August 30, 2026

САЩ наложиха 50-процентови мита върху канадски износ на стойност близо 20 милиарда долара, след като преговорите между Вашингтон и Отава претърпяха неуспех. Канадските власти оприличиха търговския натиск на военен акт и отговориха с огледални мита от 50% върху редица американски стоки.

Двустранните отношения се влошиха значително от началото на новия мандат на Тръмп, подхранени от търговските ограничения и публичните му изявления, че Канада трябва да се превърне в „51-вия американски щат“.