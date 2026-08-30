България

Пожар пламна край Рилската света обител след мълния

Горски, пожарникари и служители на обителта се борят с огъня край Кирилова поляна, подготвя се и специализиран дрон

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 18:03
Пожар пламна край Рилската света обител след мълния
Източник: Getty Images

П ожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). По първоначална информация огънят е тръгнал, след като мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност по време на бурята през изминалата нощ. Сигналът за инцидента е подаден днес в 11:15 часа, уточниха от ОД на МВР – Кюстендил.

На мястото веднага са изпратени екипи на Природен парк „Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Движението и гасителните действия са изключително затруднени от труднодостъпния скалист терен. По данни на пожарната се подготвя включването на специализиран дрон с 80-литрова система за пускане на вода над засегнатия участък.

От полицията в Кюстендил увериха, че към момента няма опасност огънят да засегне горския фонд.

От ЮЗДП обаче предупреждават, че въпреки валежите на места през изминалото денонощие, рискът от възникване на горски пожари остава изключително висок. От предприятието призовават гражданите и туристите за повишено внимание - да не палят огън в близост до гори и при най-малкото съмнение за дим незабавно да подават сигнал на телефон 112.

Редактор: Стела Христова
Източник: Биляна Иванова, Йоана Христова/БТА    
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