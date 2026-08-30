Моджтаба Хаменей призова мюсюлманските държави да се обединят срещу „истинския враг“

Илюстративно изображение: плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова мюсюлманските държави, особено тези от Персийския залив, към единство и общ фронт срещу техния „истински враг“.

Хаменей заяви, че разделението между мюсюлманите обслужва интересите на противниците им, и призова за по-тясно сътрудничество и взаимна защита.

Посланието идва на фона на продължаващото напрежение между Иран, арабските монархии от Залива и САЩ, след като Техеран е нанесъл удари по американски военни обекти и друга инфраструктура в региона.

BREAKING: Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei, in a written message, has urged Gulf rulers to identify their 'real enemy' and called for unity, mutual defence and cooperation among Muslims.



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Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова мюсюлманските страни, особено тези в Персийския залив, да се обединят срещу това срещу своя "истински враг", предаде Ройтерс.

В съобщение в платформата Телеграм по повод Седмицата на ислямското единство, която отбелязва раждането на пророка Мохамед, Хаменей заяви, че разединението сред мюсюлманите обслужва интересите на техните противници.

Той призовава за мюсюлманско единство, сътрудничество в различни области и взаимна защита, като се предупреждава, че всеки, който всява разделение сред мюсюлманите, "съзнателно или несъзнателно", помага на враговете на исляма.

Аятолах Хаменей произнася реч с пушка до себе си (СНИМКИ)

В посланието си върховният лидер на Иран, който не е виждан публично, откакто беше ранен при американско-израелските въздушни удари преди шест месеца, задава въпроса дали палестинците щяха да са "толкова безпомощни", ако мюсюлманите бяха обединени.

Ударите, при които Моджтаба Хаменей бе ранен, белязаха началото на войната в Иран и убиха неговия баща - предишният върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Преди дни в обръщение към иранския народ Моджтаба Хаменей каза, че е забранил действията които вредят на социалното единство, и призова властите да избягват "обезкуражаващи изявления", които отслабват националния и обществения дух.

Хаменей специално се обърна към "управниците на арабските страни от Персийския залив" с въпроса дали "измамници без идентичност" биха се осмелили да пожелаят техните земи и владения, ако народите и правителствата на страните от Персийския залив бяха "обединени под знамето на исляма".

"Хамас" призова Иран да спре ударите в Персийския залив

След Ислямската революция през 1979 г. арабските монархии от Персийския залив разглеждат революционната идеология на Иран, включително антимонархическата му реторика и регионалното му влияние, като заплаха за своите политически системи.

По време на настоящия конфликт Техеран нанесе удари по американски военни съоръжения, както и по друга инфраструктура в държавите от Персийския залив, подчертавайки напрежението между Иран и неговите съседи в региона.

"Моята категорична и многократна препоръка към управниците на ислямските страни, особено на страните от Западна Азия и Персийския залив, е да разпознаят истинския си враг, да разберат плана му и да се изправят срещу него", каза Моджтаба Хаменей.