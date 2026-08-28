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Хокон VIII наследява короната след 35 години управление на Харалд V

Монархът, определян като „краля на народа“, си отиде на 89 години след здравословни проблеми

28 август 2026, 10:35
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  • Хокон Магнус става крал Хокон VIII след смъртта на баща си Харалд V. 53-годишният монарх има богат образователен и професионален опит, служил е във военноморските сили, завършил е политически науки в Бъркли и има магистратура от Лондонското училище по икономика.
  • Съпругата му Мете-Марит е избор, който първоначално предизвиква обществена съпротива, заради нейния непристандартен произход и факта, че е самотна майка. Двамата се женят през 2001 г. и имат две деца - принцеса Ингрид Александра, която вече е престолонаследница, и принц Свере Магнус. Хокон е и втори баща на Мариус Борг Хьойби.
  • Новият крал наследява монархия, изправена пред сериозни предизвикателства. Семейството му беше засегнато от скандали около Мариус Борг и връзките на Мете-Марит с Джефри Епстийн, а популярността на монархията е намаляла. Хокон обаче вече има значителен опит като представител на Норвегия и е известен с умерения си и прагматичен подход.

Крал Харалд V почина: Норвегия се сбогува с „дядото“ на нацията

Престолонаследникът Хокон е единственият син на крал Харалд V и кралица Соня.

Крал Харалд, който беше на норвежкия трон от 1991 г., почина на 89-годишна възраст, след като на 17 август беше приет в болница заради заболяване на кръвта.

След смъртта на Харалд идва новината, че неговият единствен син става новият държавен глава. Норвежкото кралско семейство навлиза в нова ера, след като престолонаследникът Хокон Магнус става крал Хокон VIII, а дъщеря му, принцеса Ингрид Александра, става новата престолонаследница.

Подобно на своя предшественик, Хокон се възкачва на норвежкия трон през петото десетилетие от живота си. 50-годишният норвежки крал ще управлява заедно със съпругата си, престолонаследницата Мете-Марит, с която са женени от 23 години. Животът му е изпълнен с разнообразни преживявания, от идилично детство в провинцията, през нетрадиционно за кралска особа образование в Калифорнийския университет в Бъркли, до кариера във военноморските сили, преди да се установи и да създаде семейство с две деца.

Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд
Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд Източник: getty
  • Детството му

Престолонаследникът Хокон израства в имението Скаугум, толкова идилично място, че през 2003 г., след период на ремонт, той се премества там заедно със съпругата си и именно там отглежда децата си.

Кралската особа е родена на 20 юли 1973 г. в Националната болница в столичния квартал „Сан Хансхауген“ в Осло, второто дете на крал Харалд V и кралица Соня. Дадено му е името Хокон Магнус, но в съобщението за раждането се подчертава, че ще бъде известен просто като Хокон, на името на своя прадядо по бащина линия, крал Хокон VII.

Хокон става престолонаследник едва на 17 години след смъртта на дядо си, крал Олав. Необичайно за член на кралското семейство, той учи в местни държавни училища, преди да започне четиригодишна кариера във военноморските сили. През 1995 г. завършва Норвежката военноморска академия.

През 1999 г. получава бакалавърска степен по политически науки от Калифорнийския университет в Бъркли, след като се отказва от очакването да учи в колеж „Балиол“ в Оксфорд, както са направили преди него баща му и дядо му.

Хокон продължава да разширява образованието си и през 2003 г. завършва Лондонското училище по икономика с магистърска степен по изследвания на развитието.

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  • Неговата сестра

Престолонаследникът Хокон има само една сестра, по-голямата принцеса Марта Луиза, родена през 1971 г.

Макар норвежката конституция да е променена през 1990 г., така че първородното дете да става наследник на трона независимо от пола, промяната не е приложена със задна дата към Хокон и принцеса Марта Луиза. Затова тя няма да наследи трона.

Тя е бизнесдама и самопровъзгласила се ясновидка, която през 2022 г. се оттегли като висш член на кралското семейство. Тогава беше обявено, че ще се откаже от кралските си задължения, за да се съсредоточи върху работата си в сферата на алтернативните терапии заедно със своя годеник „шаман“ Дюрек Верет.

Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд
Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд Източник: getty
  • Повратна точка

Първият голям преход в живота на Хокон настъпва, когато той е на 17 години и дядо му умира.

На 17 януари 1991 г., когато 87-годишният крал Олав получава инфаркт в резиденцията си в Холменколен, новият крал губи много повече от дядо си: той губи свободата, която му е давало мястото на наследник на наследника, и осъзнава, както по-късно разкрива в биографията си, че остатъкът от живота му ще бъде белязан от дълг.

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  • Кралската му връзка

Престолонаследникът Хокон се запознава с бъдещата си съпруга Мете-Марит Тесем Хьойби през 1999 г. чрез общи приятели, но тя не е непременно бъдещата кралица, която родителите му са си представяли.

Мете-Марит е самотна майка, която има дете от Мортен Борг, бивш партньор на нейния приятел Джон Огнби и осъждан престъпник.

Двамата се виждат за първи път на музикален фестивал и с развитието на връзката им норвежката преса нарича Мете-Марит „Пепеляшка от Кристиансанд“ заради скромния ѝ произход като дъщеря на бивш банков служител.

Двамата се сблъскват с известна обществена съпротива, тъй като бъдещата престолонаследница е смятана за неподходящ избор за наследник на норвежкия трон заради липсата на формално образование и кралски произход.

Въпреки това Хокон и Мете-Марит доказват силата на връзката си и през 2000 г. обявяват годежа си, след като той ѝ предлага брак на 1 декември.

Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд
Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд Източник: getty
  • Сватбеният им ден

Щастливата двойка сключва брак на 25 август 2001 г. в катедралата в Осло. 28-годишната булка изглежда елегантно в разкошна сватбена рокля в цвят слонова кост, изработена от тежък копринен креп, с корсетен корсаж.

Тя прикрепя шестметровия си воал с приказна старинна диадема, тиара с лента от диамантени маргаритки, подарена от свекъра и свекърва ѝ. Междувременно съпругът ѝ е облечен в черна военна униформа.

В символичен жест на отклонение от традицията булката върви по пътеката, хванала Хокон под ръка, вместо да бъде придружена от баща си.

„Не избрахте най-лесния път, но любовта победи“, отбелязва епископ Гунар Столсет, който ръководи церемонията.

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  • Децата му

Хокон и Мете-Марит имат две деца, принцеса Ингрид Александра, на 20 години, и принц Свере Магнус, на 18 години.

Принцеса Ингрид Александра вече е престолонаследница на Норвегия след баща си. Тя е родена през 2004 г. в Националната болница в Осло и учи в училище „Ураниенборг“ в Осло, преди да продължи образованието си в гимназия „Елвебакен“.

През следващата година бъдещата кралица ще премине военно обучение в инженерния батальон на бригада „Норд“. Междувременно 18-годишният ѝ брат учи по програма за информационни технологии и медийна продукция в гимназия „Елвебакен“.

Хокон е и втори баща на сина на съпругата си Мете-Марит, Мариус Борг Хьойби, от предишна връзка. Най-голямото изпитание за принц Хокон като престолонаследник несъмнено е случаят с Мариус Борг, който беше осъден на четири години затвор за над 30 престъпления, включително изнасилване, домашно насилие над бивша партньорка, нападение и заплахи.

Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд
Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд Източник: getty
  • Патронажи

Бъдещият крал има множество интереси, които намират отражение в кралските му патронажи. Той е лице на над 10 организации, сред които Норвежката фондация за въздушна спешна помощ, Норвежката асоциация на глухите и Норвежкият съвет за бежанците.

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  • Регент преди да стане крал

Дълголетието на крал Харалд и отдадеността му на клетвата означават, че към края на управлението му той все по-често отсъства от обществения живот.

Това постепенно превръща присъствието на новия крал във всички сфери на институционалния живот в нещо нормално, включително при най-значимия акт, който норвежката конституция запазва за монарха, откриването на парламента.

Хокон VIII се възкачва на трона, след като многократно е ръководил норвежки делегации в чужбина с цел да насърчава търговските, културните и научноизследователските интереси на страната, като същевременно се стреми опазването на околната среда да върви ръка за ръка с технологичното и бизнес развитието.

Той обаче се възкачва на трона в труден момент, наследява короната от дълбоко уважавания си баща след осъждането на Мариус Борг, кризата около връзките на Мете-Марит с Джефри Епстийн и белодробната ѝ трансплантация, при това във време, когато популярността на монархията е намаляла.

Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд
Престолонаследницата Мете-Марит и престолонаследникът Хокон ще заместят крал Харалд Източник: БТА
  • „Разумният“ крал

Норвежката преса неведнъж го е наричала „разумен“, но само времето ще покаже с какъв прякор ще го запомни историята.

Както казва самият Хокон, давайки съвет, който отправя към дъщеря си Ингрид, когато тя се изправя пред дилеми в ролята си на престолонаследница:

„Нещата често си идват на мястото, ако им дадеш време.“

Сега започва ерата на Хокон VIII.

Норвегия потъна в скръб: Последно сбогом с любимия крал Харалд
19 снимки
Норвегия крал Харалд
Норвегия крал Харалд
Норвегия крал Харалд
Норвегия крал Харалд
Източник: hellomagazine    
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