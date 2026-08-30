България

Борисов: Понесохме щети, взехме си поуките

Борисов даде да се разбере, че ГЕРБ няма да влиза в политически състезания с нагласата просто да стигне до балотаж или да бъде част от някаква конфигурация

Обновена преди 1 час / 30 август 2026, 13:09
Борисов: Понесохме щети, взехме си поуките
Източник: БГНЕС

П онесохме щети, взехме си поуките, сега трябва да бъдем себе си и да обясним на хората какво ще правим и с кого - това послание от трибуната отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от DarikNews.bg.

Той призна, че коалициите с идеологически противници са донесли политически щети, но са били наложени от обстоятелствата и поредицата от избори. И бе категоричен - ГЕРБ приключва периода на политическите компромиси и влиза в следващата битка със заявката да бъде себе си и да се бори единствено за победа.

Борисов даде да се разбере, че ГЕРБ няма да влиза в политически състезания с нагласата просто да стигне до балотаж или да бъде част от някаква конфигурация. „ГЕРБ не е олимпийска организация и комитет. Ще участваме там, където ще станем първи“, заяви лидерът на партията и допълни, че след години на коалиции с идеологически противници иска ГЕРБ отново да бъде разпознаваем със собствената си политика, собствените си кандидати и собствените си цели.

Той коментира предстоящата президентска битка през октомври, като даде висока оценка на Илияна Йотова и начина, по който тя е започнала кампанията си. Според него тя е успяла да излезе над традиционния партиен модел, като сама е обявила кандидатурата си и е събрала около себе си политическа подкрепа. "Аз съм мъдър и разчитам на здравия разум, но госпожа Йотова надигра всички политици, като отиде в "Панорама" и обяви сама кандидатурата си, като принуди "Прогресивна България" да я подкрепят", посочи Борисов. 

Той благодари на участниците в партийна академия и на инструкторите, които са участвали в подготовката на новите кадри, и посочи, че сред тях има строителни инженери, юристи, лекари, учители и директори. Лидерът на ГЕРБ заяви, че до края на годината партията ще продължи с обучението и подготовката на нови кадри. По думите му предстоят обучения във Велико Търново, Пазарджик, Кърджали, Русе, Силистра, Добрич, Габрово и Севлиево. А целта е да бъде представена пред обществото „ведра смяна“ с нови хора, които не са обременени. 

Борисов отбеляза, че на следващите партийни форуми все по-малко ще говорят той и Томислав Дончев, а повече ще говорят хората, които партията подготвя. „Хората ще сравнят, хората ще видят, хората ще си спомнят. Ние трябва да бъдем себе си“, каза Борисов и призова членовете на ГЕРБ да бъдат активни и да показват най-доброто от местните структури. По думите му, когато партията е допускала грешки, трябва да ги признава и да обяснява защо са били допуснати.

Накрая пожела на всички хубава неделя и припомни, че днес играе "отборът на народа "Левски".

Източник: DarikNews.bg    
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