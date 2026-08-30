Кузман Илиев и Константина Живова си казаха "да" на романтична церемония

И кономистът и телевизионен анализатор Кузман Илиев и популярната журналистка и водеща Константина Живова официално вече са семейство. Радостната новина бе съобщена от близката приятелка на булката – Райна Налджиева, която публикува емоционален пост в Instagram с думите: „Омъжихме моята Ина за нейния Кузман!“.

От кадрите в социалните мрежи стана ясно, че празненството се е провело сред живописната природа на село Плана. Булката засия в стилна рокля с изчистен дизайн, а младоженецът заложи на класически костюм.

Церемонията съчета модерен шик и класическа елегантност, а сред присъстващите бяха най-близките роднини, приятели и колеги от медийните среди на двойката.

През април 2019 г. Кузман и Константина станаха родители на дъщеричката им Каролин.