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Кузман Илиев и Константина Живова си казаха "да" на романтична церемония

Двойката сключи брак на изискана церемония, заобиколена от най-близките си роднини, приятели и колеги в с. Плана

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 21:31
Кузман Илиев и Константина Живова си казаха "да" на романтична церемония
Източник: скрийншот/ Instagram/ naldjieva

И кономистът и телевизионен анализатор Кузман Илиев и популярната журналистка и водеща Константина Живова официално вече са семейство. Радостната новина бе съобщена от близката приятелка на булката – Райна Налджиева, която публикува емоционален пост в Instagram с думите: „Омъжихме моята Ина за нейния Кузман!“.

От кадрите в социалните мрежи стана ясно, че празненството се е провело сред живописната природа на село Плана. Булката засия в стилна рокля с изчистен дизайн, а младоженецът заложи на класически костюм. 

Церемонията съчета модерен шик и класическа елегантност, а сред присъстващите бяха най-близките роднини, приятели и колеги от медийните среди на двойката.

През април 2019 г. Кузман и Константина станаха родители на дъщеричката им Каролин.

Автор: Стела Христова
Кузман Илиев Константина Живова сватба семейство журналист икономист село Плана медии
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