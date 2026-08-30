България

Спасиха бедстващ орел във Варна

Орелът е транспортиран за рехабилитация в Добрич

30 август 2026, 14:26
Спасиха бедстващ орел във Варна
Източник: БДЗП
  • Малък креслив орел е спасен в центъра на Варна, след като доброволци го наблюдавали няколко дни и успели да го уловят.
  • Птицата е отслабнала и не лети добре и не се страхува от хора, а около крака ѝ е открит сезал, което поражда съмнения, че е била отглеждана незаконно в плен.
  • Орелът е транспортиран за рехабилитация в Добрич; специалистите подчертават, че младите кресливи орли трябва да усвоят летене и ловуване преди есенната си миграция на юг.
Източник: БДЗП

Малък креслив орел беше спасен, след като беше забелязан в бедстващо състояние в центъра на Варна. За случая съобщиха от Българското дружество за защита на птиците, цитирани от NOVA.

След няколкодневно наблюдение доброволци на организацията успяха да уловят птицата и я транспортираха до Центъра за защита на природата и животните в Добрич, където предстои да премине през рехабилитация.

Уникално гнездо открито в България

Медицинският преглед показа, че орелът е отслабнал, но като цяло е в добро състояние. Поведението му обаче е необичайно за дива птица – не лети добре, не проявява страх от хората и приема храна от ръка.

Нов случай на застрелян царски орел

Според специалистите сезалът, открит около крака на птицата, най-вероятно е поставен от човек. Това поражда предположения, че орелът е бил отглеждан незаконно в плен. От Българското дружество за защита на птиците припомнят, че отглеждането в плен на защитени диви животни, взети от природата, е незаконно.

 

Малкият креслив орел е прелетна хищна птица, която гнезди и в България. В края на лятото младите птици поемат на юг и за тях е особено важно преди миграцията да са усвоили умения за летене, ловуване и самостоятелно оцеляване.

 

 

Източник: NOVA    
Малък креслив орел Защита на птиците БДЗП Варна Спасен орел Незаконен плен Защитен вид Диви животни Рехабилитация Хищна птица
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Кесарево

Тежка катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Кесарево

Ново езеро в Хималаите тревожи Китай заради риск от ново наводнение

Ново езеро в Хималаите тревожи Китай заради риск от ново наводнение

Спасиха бедстващ орел във Варна

Спасиха бедстващ орел във Варна

38 са жертвите на руския удар по склад западно от Киев

38 са жертвите на руския удар по склад западно от Киев

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 19 часа
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 16 часа
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 17 часа
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борисов: Понесохме щети, взехме си поуките

Борисов: Понесохме щети, взехме си поуките

България Преди 2 часа

Борисов даде да се разбере, че ГЕРБ няма да влиза в политически състезания с нагласата просто да стигне до балотаж или да бъде част от някаква конфигурация

Илюстративно изображение: плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут

Моджтаба Хаменей призова мюсюлманските държави да се обединят срещу „истинския враг“

Свят Преди 2 часа

Върховният лидер на Иран специално призова държавите от Персийския залив към единство и взаимна защита

Пожарникари край останките на разрушен при руски атаки с дронове склад в околностите на украинска столица Киев, 27 август 2026 г.

Москва: Русия готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна

Свят Преди 3 часа

Руското министерство на отбраната твърди, че за последното денонощие руската ПВО е свалила 804 дрона

Стрелба в Швейцария, един загинал и петима ранени на рейв парти

Стрелба в Швейцария, един загинал и петима ранени на рейв парти

Свят Преди 3 часа

Полицията е започнала мащабна операция след инцидента на хиподрум в ранните часове.

Исландия

Исландия каза „Не“ на възобновяването на преговорите за ЕС

Свят Преди 4 часа

Според почти окончателните резултати 52,5% са гласували „Не“, срещу 47,5% „Да“

Наводненията на границата между Непал и Китай

Расте броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал

Свят Преди 4 часа

Властите предупреждават за ново покачване на нивата на реките в засегнатия хималайски регион

Почитаме трима цариградски патриарси

Почитаме трима цариградски патриарси

Любопитно Преди 4 часа

Каква е историята на свети Александър, свети Йоан IV Постник и свети Павел IV.

Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Свят Преди 4 часа

Движението в участъка е било временно спряно заради огледа на местопроизшествието

Ратко Младич

Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“

Свят Преди 5 часа

Ратко Младич почина в затвора в Хага, след като сръбските власти не успяха да осигурят предсрочното му освобождаване и връщането му в родината

<p>Венецуела даде разяснения за &bdquo;гигантската&ldquo; петролна сделка със САЩ</p>

Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си, заяви венецуелската президентка

Свят Преди 5 часа

Делси Родригес заяви, че петролните ресурси остават собственост на Венецуела

Снимката е илюстративна

Експерт разкри как да различаваме "добрите" от "лошите" пластмасови шишета

Любопитно Преди 5 часа

PET, HDPE, PVC, LDPE, PP и PS - ръководство за най-често срещаните обозначения

Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна

Норвегия потъва в скръб: Хиляди се прощават с крал Харалд V

Свят Преди 6 часа

Новият крал ще положи конституционна клетва пред парламента във вторник

Изглед от Исландия

Вотът за ЕС в Исландия остава оспорван

Свят Преди 6 часа

Около 270 хиляди души имаха право да гласуват на референдума

Израел удари командир на „Хамас“ в Газа

Израел удари командир на „Хамас“ в Газа

Свят Преди 6 часа

Армията не уточни дали командирът е убит, нито разкри самоличността му

Бенямин Нетаняху

Синът на Бенямин Нетаняху се завърна спешно в Израел заради заплахи

Свят Преди 7 часа

„Шин Бет“ съобщи, че Яир Нетаняху е напуснал САЩ след оценка на екипа по сигурността

Ким Чен Ун, върховен ръководител на КНДР

Изненадваща рокада в Пхенян: Ким Чен-ун отстрани военния министър

Свят Преди 7 часа

Но Гуан-чхол е освободен от поста, а негов наследник става Ким Сон-ги

Всичко от днес

От мрежата

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg
1

Жега в началото на метеорологичната есен

sinoptik.bg
1

Рекордно висока температура на океана

sinoptik.bg

Почина актрисата Юлиана Караньотова 

Edna.bg

Елизабет Методиева: Рожденият ми ден ухае на дом, близки и домашна торта

Edna.bg

Мъри Стоилов: Левски и ЦСКА имат шанс да дръпнат нагоре в Европа

Gong.bg

Елферсберг и Лукас Петков ликуват след впечатляващия дебют

Gong.bg

Над 750 са жертвите на катастрофалните наводнения в Непал и Китай

Nova.bg

Държавните служители с право на хоум офис до два дни седмично

Nova.bg