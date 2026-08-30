Спасиха бедстващ орел във Варна

Малък креслив орел е спасен в центъра на Варна, след като доброволци го наблюдавали няколко дни и успели да го уловят.

Птицата е отслабнала и не лети добре и не се страхува от хора, а около крака ѝ е открит сезал, което поражда съмнения, че е била отглеждана незаконно в плен.

Орелът е транспортиран за рехабилитация в Добрич; специалистите подчертават, че младите кресливи орли трябва да усвоят летене и ловуване преди есенната си миграция на юг.

Източник: БДЗП

Малък креслив орел беше спасен, след като беше забелязан в бедстващо състояние в центъра на Варна. За случая съобщиха от Българското дружество за защита на птиците, цитирани от NOVA .

След няколкодневно наблюдение доброволци на организацията успяха да уловят птицата и я транспортираха до Центъра за защита на природата и животните в Добрич, където предстои да премине през рехабилитация.

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Медицинският преглед показа, че орелът е отслабнал, но като цяло е в добро състояние. Поведението му обаче е необичайно за дива птица – не лети добре, не проявява страх от хората и приема храна от ръка.

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Според специалистите сезалът, открит около крака на птицата, най-вероятно е поставен от човек. Това поражда предположения, че орелът е бил отглеждан незаконно в плен. От Българското дружество за защита на птиците припомнят, че отглеждането в плен на защитени диви животни, взети от природата, е незаконно.

Малкият креслив орел е прелетна хищна птица, която гнезди и в България. В края на лятото младите птици поемат на юг и за тях е особено важно преди миграцията да са усвоили умения за летене, ловуване и самостоятелно оцеляване.