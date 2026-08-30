НАСА изстреля мощния космически телескоп „Нанси Грейс Роман“

Н овата флагманска астрономическа обсерватория на НАСА беше изстреляна в космоса от Флорида в неделя с мисия да проучи някои от най-големите загадки в астрофизиката и космологията, съобщава Ройтерс.

Космическият телескоп „Нанси Грейс Роман“, проект на стойност около 4 милиарда долара, беше изстрелян от Космическия център „Кенеди“ на НАСА на борда на ракетата „Фалкон Хеви“ на „СпейсЕкс“.

Източник: БТА/АР

Телескопът е проектиран да изследва космически загадки като тъмната енергия и тъмната материя, като същевременно тества гравитацията в огромни мащаби и търси екзопланети – както се наричат планетите извън нашата Слънчева система.

Преди изстрелването имаше някои опасения относно времето, но ракетата изведе телескопа в космоса под синьо небе и няколко разпръснати облака.

„Роман“ ще пътува в космоса към орбитална точка, наречена точка на Лагранж 2, разположена на около 1,6 милиона километра от Земята. Мисията му е планирана за пет години, въпреки че американската космическа агенция заяви, че телескопът може да има достатъчно гориво за още пет години.

„Роман“ ще надгради възможностите на други орбитални обсерватории като космическия телескоп „Джеймс Уеб“, изстрелян през 2021 г., и космическия телескоп „Хъбъл“, изстрелян през 1990 г.

Liftoff! @NASARoman begins its flight to space. The Roman telescope’s wide field of view will generate never-before-seen images, revolutionizing our understanding of the universe. pic.twitter.com/tWGW14hohO — NASA (@NASA) August 30, 2026

„Това ще бъде все едно „Хъбъл“ и „Джеймс Уеб“ да надникват през ключалка към Вселената, докато „Нанси Грейс Роман“ ще разбие вратата“, заяви пред репортери в събота Никола Фокс, ръководител на Дирекцията за научни мисии на НАСА.

„Роман“ има като цяло същата чувствителност и острота на зрението като „Хъбъл“, но ние обхождаме небето много по-бързо“, заяви пред репортерите Джули МакЕнери, старши научен сътрудник по проекта „Роман“ в Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА в Мериленд, по време на брифинг през юли.

МакЕнери каза, че един месец наблюдения с „Роман“ може да обхване цялата ни родна галактика.

„Един месец наблюдения за обхождане на нашата галактика – Млечния път, би отнел около век с „Хъбъл“, поясни МакЕнери.

Източник: БТА/АР

НАСА сравнява „Роман“ с широкоъгълен обектив на фотоапарат, а „Джеймс Уеб“ – със зум обектив.

„Роман“ ще спомогне за разбирането на два загадъчни космически компонента – тъмната енергия и тъмната материя – чрез създаването на най-изчерпателната досега триизмерна карта на Вселената. Основното му проучване, чието завършване ще отнеме повече от година, ще обхване повече от два милиарда галактики.

„Роман“ също така ще проведе едно от най-всеобхватните търсения на екзопланети, правени някога. Очаква се да открие хиляди нови екзопланети и да предостави първото статистическо преброяване на планетни системи, подобни на нашата.

Администрацията на президента Доналд Тръмп се опита както през първия, така и през втория му мандат да намали или премахне финансирането за „Роман“, но Конгресът го запази. Изстрелването на „Роман“ се осъществява девет месеца по-рано от планираното, според НАСА, уточнява Ройтерс.