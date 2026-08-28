„Кървава луна“ озари небето - зашеметяващи снимки плениха света

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Частично лунно затъмнение беше наблюдавано във Великобритания и по света, като максималната му фаза там настъпи в 5:12 ч. сутринта и около 93% от Луната попадна в най-тъмната земна сянка.

„Кървавата луна“ получава червеникаво-меден оттенък, когато слънчевата светлина преминава през земната атмосфера, синята светлина се разсейва, а червените и оранжевите лъчи достигат до Луната.

Следващото лунно затъмнение, видимо от Великобритания, се очаква на 31 декември 2028 г. Августовското пълнолуние е известно и като „Есетрова луна“, име, свързано с традиционния период на изобилие на есетрови риби в Северна Америка.

Пълното лунно затъмнение създаде супер кървава Луна

Любители на звездното небе, внимание! Онези, които са били будни рано в петък сутринта, може да са имали късмета да зърнат в небето така наречената „кървава луна“.

Облачността в много части на Великобритания обаче е означавала, че някои хора са имали значително по-добра гледка към частичното лунно затъмнение от други.

„Кървава луна“ се наблюдава, когато Слънцето, Земята и Луната се подредят в една линия, позволявайки на Луната да премине през сянката на Земята и да придобие зловещ червен цвят.

Нека разгледаме по-отблизо някои от снимките на „кървавата луна“, заснети във Великобритания и по света.

Hard to get a good shot. This is the blood moon from two days ago. This was at 6:15 am;) pic.twitter.com/3cJKdGHjaC — Boob Obsession (@BoObsession) August 28, 2026

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Затъмнението е било частично във Великобритания, като сянката на Земята е покрила само част от Луната. То е започнало малко преди 2:30 часа сутринта, когато Луната е навлязла в така наречената полусянка, слабата външна част на земната сянка.

Woke up at 4:30am to witness the blood moon

It was a fierce battle with the clouds, they kept getting in the way, but also resulted in some awesome situations where the moon is slowly showing itself as the clouds moved pic.twitter.com/6dppkc4P6Y — Elsie Edheart (@ElsieEdheart) August 28, 2026

Основната частична фаза на затъмнението е започнала около час по-късно, когато Луната е започнала да навлиза в най-тъмната част на земната сянка, наречена умбра. Максималната фаза е настъпила в 5:12 часа сутринта, когато около 93% от Луната, наблюдавана от Великобритания, се е намирала в най-тъмната сянка.

Понякога хората наричат пълното лунно затъмнение „кървава луна“ заради начина, по който Луната може да придобие наситен медночервен цвят по време на затъмнението. Това се случва, защото слънчевата светлина преминава през атмосферата на Земята. Тя е изпълнена с газове и частици, които действат като филтър и разсейват синята светлина, затова небето изглежда синьо, докато червената и оранжевата светлина преминават по-лесно.

A near-total lunar eclipse nicknamed the Blood Moon will be visible across North & South America tonight. pic.twitter.com/xI9HKfBeBy — Pop Crave (@PopCrave) August 27, 2026

Тази червеникава светлина се пречупва около Земята и достига до Луната, карайки я да сияе като мед в небето.

Тази снимка, съставена от седем отделни фотографии, показва различните етапи на частичното лунно затъмнение над испанския остров Гран Канария.

Blood moon eclipse view from Indy 🔥😍 pic.twitter.com/tFfQixdIX5 — Aisha Rose (@theaisharose) August 28, 2026

И други държави по света са станали свидетели на частичното лунно затъмнение. Можете ли да забележите Луната, която се показва през бойниците на този замък в испанския град Кордоба?

Хора от цял свят са се събрали, за да наблюдават рядката гледка, както тук, в Сао Пауло, най-големия град в Бразилия. За разлика от слънчевото затъмнение, при наблюдението на лунно затъмнение не е необходимо да се използват защитни очила.

The eclipse didn't peak until after midnight. But in case you slept through it, here are some photos of the breathtaking view https://t.co/SHHpNzl5IT — Naples Daily News (@ndn) August 28, 2026

Пълнолунието през август е известно и като „Есетрова луна“. Името идва от традицията, според която по това време на годината в реките на Северна Америка има изобилие от есетрови риби.

Ако сте пропуснали частичното лунно затъмнение, не се притеснявайте, ще има още една възможност да погледнете към Луната. Следващото лунно затъмнение, което ще бъде видимо от Великобритания, се очаква да се случи на 31 декември 2028 г., така че имате достатъчно време да си поставите напомняне.