България

Движението по главния път София - Варна е възстановено след инцидент с пострадал

По първоначална информация има един пострадал

Обновена преди 1 час / 30 август 2026, 14:57
Движението по главния път София - Варна е възстановено след инцидент с пострадал
Източник: Vesti.bg/ Диляна Попова

В ъзстановено е нормалното движение на автомобили по главния път София - Варна в участъка Велико Търново – Търговище, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

То беше временно затруднено заради катастрофа между два леки автомобила в района на разклоните за град Стражица и село Кесарево.

Източник: Vesti.bg/ Диляна Попова

Причините за катастрофата се изясняват.

Източник: Vesti.bg/ Диляна Попова

По първоначални данни при произшествието е пострадал един човек.

Източник: Vesti.bg/ Диляна Попова
Източник: Николай Венков/БТА    
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