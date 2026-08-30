Движението по главния път София - Варна е възстановено след инцидент с пострадал

В ъзстановено е нормалното движение на автомобили по главния път София - Варна в участъка Велико Търново – Търговище, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
То беше временно затруднено заради катастрофа между два леки автомобила в района на разклоните за град Стражица и село Кесарево.
Причините за катастрофата се изясняват.
По първоначални данни при произшествието е пострадал един човек.
Източник: Николай Венков/БТА
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