Движението по главния път София - Варна е възстановено след инцидент с пострадал

В ъзстановено е нормалното движение на автомобили по главния път София - Варна в участъка Велико Търново – Търговище, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

То беше временно затруднено заради катастрофа между два леки автомобила в района на разклоните за град Стражица и село Кесарево.

Източник: Vesti.bg/ Диляна Попова

Причините за катастрофата се изясняват.

Източник: Vesti.bg/ Диляна Попова

По първоначални данни при произшествието е пострадал един човек.