Самолет кацна извънредно в Париж заради пара от бордовата кухня

С амолет на авиокомпания „Юроуингс“ (Eurowings), изпълняващ полет от германския град Кьолн за испанския остров Майорка, извърши извънредно кацане в Париж в събота вечер. Причината за принудителната маневра е била забелязана пара, изтичаща от бордовата кухня, съобщиха от нискотарифния превозвач, цитирани от ДПА.

Alarm an Bord! Mallorca-Flieger von Eurowings muss plötzlich woanders als geplant runter https://t.co/gtp4edNdvd — Mallorca Magazin (@MM_Mallorca) August 30, 2026

На борда на самолета „Боинг 737“ са се намирали 131 пътници. От „Юроуингс“ уточняват, че приземието на парижкото летище „Шарл дьо Гол“ е предприето изцяло като предпазна мярка и е преминало с нормален приоритет.

„Безопасността на пътниците и екипажа не е била изложена на риск в нито един момент“, увери говорител на авиокомпанията.

На пътуващите с полет EW590 са били осигурени нощувка в хотел и организиран транспорт, като местата им са били презаверени за първите налични следващи полети.