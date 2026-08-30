Свят

Самолет кацна извънредно в Париж заради пара от бордовата кухня

На борда на полета от Кьолн до Майорка са пътували 131 пътници, сигурността им не е била застрашена

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 15:27
Самолет кацна извънредно в Париж заради пара от бордовата кухня
Източник: iStock

С амолет на авиокомпания „Юроуингс“ (Eurowings), изпълняващ полет от германския град Кьолн за испанския остров Майорка, извърши извънредно кацане в Париж в събота вечер. Причината за принудителната маневра е била забелязана пара, изтичаща от бордовата кухня, съобщиха от нискотарифния превозвач, цитирани от ДПА.

На борда на самолета „Боинг 737“ са се намирали 131 пътници. От „Юроуингс“ уточняват, че приземието на парижкото летище „Шарл дьо Гол“ е предприето изцяло като предпазна мярка и е преминало с нормален приоритет.

„Безопасността на пътниците и екипажа не е била изложена на риск в нито един момент“, увери говорител на авиокомпанията.

На пътуващите с полет EW590 са били осигурени нощувка в хотел и организиран транспорт, като местата им са били презаверени за първите налични следващи полети.

Редактор: Стела Христова
Източник: Илиян Цвейн/БТА    
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