"Невинните мъже не бягат от нищо": Братята Тейт се завърнаха в Румъния

А ндрю Тейт, самообявилият се за „крал на токсичната мъжественост“, и брат му Тристан се завърнаха от Съединените щати в Румъния, за да изпълнят юридическите си задължения, свързани с наказателно разследване срещу тях. Това предаде Sky News .

Братята са обект на разследване в Румъния по множество обвинения, включително организиране на престъпна група и трафик на хора. Те отричат всички обвинения.

Самолетът на братята – за който Андрю Тейт по-рано сподели в пост в X, че е струвал 185 000 долара (143 140 британски лири), за да „премине Атлантика и да подпише само един документ“ – кацна на Международното летище „Хенри Коанда“ в Букурещ около 1 ч. местно време в събота сутрин.

След пристигането си в дома си близо до Букурещ, те обещаха да изчистят имената си в съда, като Тейт заяви: „Невинните мъже не бягат от нищо“.

Той коментира още пред репортери: „След всичко, през което преминахме, наистина заслужаваме деня в съда, в който ще бъде заявено, че не сме извършили никакво престъпление“.

Флорида започва наказателно разследване срещу братята Тейт

„Всеки, който е повярвал на тази глупост, има особено нисък коефициент на интелигентност.“

Като част от превантивните мерки на съдебен контрол, свързани с разследването, братята Тейт трябва редовно да се явяват пред властите в Румъния. Следващата им проверка е планирана за понеделник.

Andrew Tate leaves the US to return to Romania to prove innocent men don't run from anythinghttps://t.co/BJL1dSmykW#FEATURED #LATEST_NEWS #NEWS_FEED pic.twitter.com/0Sl9t6ry1e