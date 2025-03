Тръмп: Вандализмът срещу "Тесла" е по-лош от щурма на Капитолия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че вълната от вандализъм, насочена срещу автомобилите и салоните на компанията "Тесла" на съветника му Илон Мъск, са по-лоши от извършения от негови симпатизанти щурм на Капитолия преди четири години, предаде ДПА.

"Когато видях тези салони и коли да горят, не беше на две места, а по-скоро на седем, осем, десет - имаше експлозии навсякъде. Това са терористи", каза Тръмп снощи пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

"Това го нямаше на 6 януари, уверявам ви. Нямаше нищо подобно на 6 януари", добави той, визирайки щурма на Капитолия на въпросния ден през 2021 г., когато негови привърженици щурмуваха сградата на американския Конгрес, но в крайна сметка не успяха да отменят резултатите от изборите, които тогава Тръмп загуби от Джо Байдън.

Преди щурма Тръмп подстрекаваше тълпата с безпочвени твърдения, че победата му на изборите е била "открадната", припомня ДПА.

Напоследък автомобилите на "Тесла" се превърнаха в мишени на вандали. Проявите са продиктувани от гняв към главния изпълнителен директор на "Тесла" Илон Мъск, който в момента провежда мащабна чистка на служители в държавната администрация на САЩ. Мъск получи тази задача от Тръмп, въпреки че не заема официален министерски пост.

