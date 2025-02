Братята Тейт напуснаха Румъния, заминаха за САЩ

А ндрю Тейт и брат му Тристан са напуснали Румъния с частен самолет рано тази сутрин, като се смята, че се отправят към САЩ. Според източници на BBC, двамата са излетели от летище Банеаса малко след 5:00 часа местно време. G4media.ro съобщава, че братята са били на полет за Флорида, позовавайки се на „източници от летището“.

Братята Тейт бяха арестувани в Румъния преди три години и изправени пред съда по обвинения в изнасилване, трафик на непълнолетни и пране на пари, които те категорично отричат. Освен това, те отхвърлят и обвиненията за изнасилване и трафик на хора в Обединеното кралство, където са издирвани от полицията. Екстрадирането им във Великобритания ще бъде организирано след приключване на делото им в Румъния.

Andrew Tate has left Romania for US by private jet, reports say https://t.co/eEQ4xEs9jG

Self-styled ‘misogynist influencer’ and brother Tristan had been banned from leaving Romania since December 2023



Andrew Tate has left Romania for the US by private … https://t.co/GNdZ505BGv