Опасни връзки? Ким Кардашиян реагира остро на срещата на Кание Уест с братята Тейт

К им Кардашиян е поискала спешно изслушване за попечителството, след като разбрала, че Андрю и Тристан Тейт ще присъстват на среща между Кание Уест и дъщеря им Норт Уест.

Според TMZ, Кардашиян незабавно прекратила посещението на Норт миналата седмица, след като охраната ѝ я информирала, че братята Тейт, които наскоро се завърнаха в САЩ след обвинения в сексуални престъпления в чужбина, предстои да пристигнат на мястото на срещата. (Андрю и Тристан Тейт са обвинени в сексуално посегателство в Обединеното кралство и САЩ, но не са осъдени и твърдят, че са невинни.)

Кардашиян и Уест се срещнаха заедно с адвокатите си и посредник на 14 март, след като Норт и Шон „Диди“ Комбс взеха участие в новия сингъл на Уест LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE. По време на срещата беше обсъдено и посещението на Уест с братята Тейт.

В момента Комбс е задържан в центъра за задържане в Бруклин по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, рекет и транспортиране с цел проституция. В последните седмици Уест, който има дълга история на антисемитски изказвания, отново публикува в X множество антисемитски и хомофобски изявления.

На 19 март той обвини Кардашиян и семейството ѝ в сексуален трафик на деца, като спомена участието на Норт в песен на FKA Twigs и видеоклип в TikTok. По-рано същата седмица той публикува в X обиден коментар за 7½-годишните близнаци на Бионсе и Джей Зи, Руми и Сър, в който постави под въпрос умствените им способности.

