Флорида започва наказателно разследване срещу братята Тейт

В ъв Флорида е започнало наказателно разследване на британско-американските братя Андрю и Тристан Тейт, които миналата седмица долетяха в щата от Румъния, където бяха обвинени в изнасилване и трафик на хора.

Главният прокурор на Флорида Джеймс Утмайер заяви, че следователите са издали заповеди за претърсване и призовки като част от „сега действащо“ разследване.

В САЩ братята са изправени и пред граждански иск от жена, която твърди, че те са я принудили да проституира, а след това са я оклеветили, след като тя е дала показания пред румънските власти. Те категорично отричат всички обвинения срещу тях.

Бивш кикбоксьор и самоопределящ се като женомразец, участвал в британското телевизионно шоу Big Brother, Андрю Тейт има милиони последователи в интернет.

Срещу 38-годишния Андрю и 36-годишния му брат Тристан са повдигнати отделни обвинения в Обединеното кралство за изнасилване и трафик на хора. Те отричат и тези обвинения.

Утмайер, републиканец, заяви в изявлението си от вторник: „Миналата седмица наредих на службата ми да работи с нашите партньори от правоохранителните органи за провеждане на предварително разследване на Андрю и Тристан Тейт. Въз основа на задълбочен преглед на доказателствата наредих на Службата на щатската прокуратура да изпълни заповеди за претърсване и да издаде призовки в рамките на сега действащото наказателно разследване срещу братята Тейт.“

Адвокатът на братята Тейт Джоузеф Макбрайд публикува по-късно във вторник изявление относно разследването.

„Днес главният прокурор Джеймс Утмайър изхвърли закона за етиката през прозореца, когато публично взе страна в текущо съдебно дело във Флорида, където Андрю и Тристан Тейт съдят жена от Флорида за организиране на сложен заговор за използване на секса като оръжие за съсипване на живота им“ - гласи част от изявлението.

🟥 Florida AG James Uthmeier launches Tate brothers investigation.



“These guys have themselves publicly admitted to participating in what very much appears to be soliciting, trafficking, and preying upon women around the world — some of them minors.” pic.twitter.com/68C3qFUDLp