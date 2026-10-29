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Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

Конгресменът Ранди Файн, републиканец от Флорида, заяви, че всеки, който е излъгал в имиграционните си документи, за да стане американски гражданин, трябва да бъде лишен от гражданство и депортиран

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 октомври 2026, 09:37
Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп   
Източник: GettyImages

К онгресменът Ранди Файн, републиканец от Флорида, заяви, че всеки, който е излъгал в имиграционните си документи, за да стане американски гражданин, трябва да бъде лишен от гражданство и депортиран.

Изявлението беше направено, след като му беше поставен въпросът дали този стандарт трябва да се прилага и за първата дама Мелания Тръмп и милиардера Илон Мъск, съобщава Newsweek.

Файн направи коментара по време на интервю в понеделник вечерта за NewsNation с Никол Бърли, която го попита дали проверката на гражданството на представителката в Конгреса Илхан Омар трябва да обхване и високопоставени имигранти, свързани с администрацията на Тръмп.

„Всеки, който не е бил честен в имиграционните си документи“, каза Файн, като добави, че не знае подробности за имиграционните процедури на Мелания Тръмп или Мъск и че не са му известни никакви обвинения срещу някого от двамата.

„Вярвам, че всеки, който е излъгал в документите си, за да стане гражданин, трябва да бъде лишен от гражданство и депортиран“, категоричен беше конгресменът.

Мелания Тръмп е родена в Словения и става американска гражданка през 2006 г., според Белия дом. Мъск е роден в Южна Африка и получава американско гражданство чрез натурализация през 2002 г., според неговата биография, написана от Уолтър Айзъгсън.

Файн също така призова за преразглеждане на документите на всички, станали натурализирани граждани на САЩ от 1990 г. насам, като заяви, че според него измамите с гражданство са широко разпространени в Минесота, и се позова на обвиненията срещу Омар, демократ от Минесота. „Така че да, мисля, че Илхан Омар трябва да бъде първата. Тя със сигурност не трябва да бъде последната“, каза Файн.

Коментарите идват на фона на продължаващо федерално разследване относно имиграционните документи и натурализацията на Омар. На 12 октомври федерални агенти претърсиха дома ѝ в района на Вашингтон. Министерството на правосъдието (DOJ) по-рано заяви пред Newsweek, че обискът е част от „продължаващо федерално наказателно разследване“. Срещу Омар не са повдигнати обвинения във връзка с разследването.

Федералните власти са издали и над дузина призовки от голямо жури, включително до някои от роднините на Омар, според Associated Press. Обхватът на разследването остава неясен.

Омар заяви, че се страхува да се върне у дома си след обиска, като се позова на смъртни заплахи и притеснения относно публично достъпния ѝ адрес. „Очевидно е, че не мога да продължа да живея там. Така че трябва да измисля къде да се преместя“, каза тя пред MS NOW на 21 октомври.

По време на интервюто Омар се върна към събитията от 12 октомври, когато около 6 сутринта агенти от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност са блъскали по предната и задната врата на дома ѝ, докато тя, съпругът ѝ и техният 20-годишен син са били вътре. Тя описа обиска като хаотичен, разказвайки как семейството ѝ бързало да се облече и слезе на долния етаж, опитвайки се да разбере какво се случва.

В четвъртък президентът Доналд Тръмп призова Омар да подаде оставка от Конгреса, като заяви, че тя е използвала различно име, за да бъде избрана и да положи клетва.

„Току-що беше разкрито, че... нейното име не е Илхан Омар - това, което е използвала, за да бъде избрана и заклета в Конгреса. Тя е използвала фалшиво име, за да положи клетва. Предполагам, че трябва незабавно да подаде оставка от Конгреса“, каза Тръмп пред поддръжници на митинг в Айова.

Разследването поднови вниманието и към отдавнашните непотвърдени обвинения, че Омар се е омъжила за бившия си съпруг Ахмед Нур Саид Елми, за когото критиците твърдят, че е неин брат, за да улесни влизането му в Съединените щати. Омар неколкократно е отхвърляла това обвинение. В интервю за Крис Хейс от MS NOW миналата седмица тя нарече твърденията „безумни“ и на въпроса дали има роднинска връзка с Елми отговори: „Доколкото ми е известно, не“.

Омар пристига в Съединените щати като бежанка от Сомалия и става натурализиран гражданин през 2000 г. Тя обвини Тръмп, че използва разследването, за да сплашва нея и останалите си политически опоненти. Тръмп многократно е атакувал миналото на Омар и е оспорвал гражданството ѝ.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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