Нетаняху е изправен пред почти невъзможна задача да оцелее - ето защо

И зраелският министър-председател отчаяно се опитва да остане на власт, но успехът на арабските партии прави бъдещето му много по-трудно, пише главният международен кореспондент Бел Тру.

Израел навлиза в остра политическа патова ситуация.

При над половината преброени гласове, за момента нито една от страните няма ясен път към победата.

Сега ще започнат яростните, напомнящи Тетрис, коалиционни маневри, пише в свой коментар The Independent .

А Бенямин Нетаняху - най-дълго управлявалият премиер на Израел - е изправен пред почти невъзможна задача да остане на власт.

Това е така, защото в центъра на вниманието са вероятните ключови играчи: водените от араби партии, представляващи палестинските граждани на Израел.

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С около 18 места за момента (почти двойно повече спрямо 10-те от последния вот), те са ясните победители в тези ключови избори.

Те биха могли лесно да тласнат затруднения опозиционен блок отвъд критичната граница от 61 места в 120-местния Кнесет.

Ако това се случи, те биха могли да поставят изборните си искания в самия център на израелската политика, като например права за потиснатите арабски общности и път към палестинска държавност.

Нетаняху ясно заяви, че няма да състави коалиция с тях. Подобен ход би застрашил коалицията му с крайнодесните заселнически групи, като тази на Итамар Бен Гвир.

И така, сега следва обичайното отчаяно плашене на Нетаняху в последния момент. Този път то стигна до абсурден аудиозапис, предупреждаващ, че „лявоориентирани еврейски жени водят арабските гласоподавателки към урните“, според Haaretz.

Боже опази. Лявоориентирани жени и палестинци. Гласуват! От всички възможни неща, пише в коментарът на The Independent.

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В цялата страна се забелязва историческа избирателна активност: около 77,7 на сто, според Централната избирателна комисия на Израел, най-високата от десетилетия.

Това бе подхранено от изключителната активност на палестинските граждани на Израел, които съставляват около 1,2 милиона гласоподаватели и са подложени на дискриминация, потисничество, изключване, подозрение и отчуждаване, особено през кървавите няколко години след атаките от 7 октомври срещу Южен Израел.

След тези атаки Израел започна война в Газа, толкова смъртоносна, че Комисията за разследване на ООН я обяви за геноцид, въпреки протестите на израелското правителство за обратното. Войната съвпадна с безпрецедентни атаки, насилие и прогонване в окупирания Западен бряг. Тя също така накара еврейско-израелското население да се наклони още по-надясно, много по-надясно.

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В централата на „Обединената листа“ в Назарет имаше ликуване и радост, когато започнаха да пристигат новини, че тя може да е спечелила цели 12 места. Заедно с „Обединената арабска листа“, това е една от двете основни партии, ръководени от палестинци.

„Ние отхвърляме окупацията и расизма и ще останем тук“, заяви кандидатът от „Обединената листа“ Фатен Гатас.

Юсеф Джабарин, лидер на „Обединената листа“, го каза ясно: „Нито един политически сценарий не може да си позволи да ни пренебрегне“.

За да сме съвсем ясни, гласовете все още пристигат: бюлетините на отсъстващите, които включват тези на израелските войници, все още не са преброени. Крайните резултати може да отнемат дни и да променят тази динамика.

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Но точно сега коментарите на Джабарин са уместни, защото въпреки патовата ситуация и очевидния изход, пренебрегването на ръководените от палестинци партии е точно това, което изглежда се случва.

В навечерието на изборите както Нетаняху, така и основният му претендент, бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, който оглавява опозиционния „блок за промяна“, практически изключиха коалиции с арабските партии.

В ранните сутрешни часове днес, докато екзитполовете сочеха към патова ситуация, Нетаняху каза пред своите поддръжници в вдъхновяваща реч: „Десният блок има ясно, решително мнозинство сред ционистката публика, сред еврейската публика“.

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В същото време неговият съперник Айзенкот, който загуби син и двама племенници в боевете в Газа, заяви: „Ще направя всичко по силите си, за да съставя ционистко правителство“.

Въпреки че Айзенкот отчаяно се стреми към победа и въпреки че има съвсем минимална преднина пред съперника си, когото толкова много иска да отстрани, той изглежда потвърди изключването на жизненоважен електорален блок, който твърде дълго бе пренебрегван.

Въпреки че това би било най-бързият път към победата.

През двете седмици, водещи до вота, лидерът на „Обединената листа“ Джабарин заяви, че би бил готов да използва „всички налични средства“, за да замени Нетаняху, включително да гласува в полза на опозиционния блок: което би могло да означава подкрепа за правителство на малцинството, без действително да влиза в него.

Това е нещо, което „Обединената листа“ рядко (ако изобщо някога) е правила. Това би могло да им даде силна платформа да поставят условия в замяна, като например път към палестинска държавност.

Както Нетаняху, така и Айзенкот казаха, че изключват палестинска държава, което е международно подкрепяното и признато решение. Това може да се наложи да се промени.

За Айзенкот това може да се окаже единственият път към властта, завършва коментарът на The Independent.