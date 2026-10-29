Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

В одещ на комедийно шоу необяснимо насочи дрон на живо по телевизията, като го удари директно в лицето на модел, преди да обвини за инцидента обувките си, пише New York Post.
Ернесто Чавана от мексиканското предаване „Es Show“ ритнал дрона по време на излъчването в понеделник и той ударил Изабела „Ла Колумбиана“ Рохас, оставяйки сценичния модел с окървавена уста, според „Сън“.
TV show host kicks drone into model's face - blames mishap on his shoes https://t.co/cTdJrkWMdV https://t.co/kzXetiiyY0— New York Post (@nypost) October 29, 2026
Докато шокираната публика наблюдаваше, се чу как Чавана казва на персонала: „Вижте какво направихте“, в странен опит да избегне вината, преди да се извини в ефир и да твърди, че може би обувките му са виновни.
„Много съжалявам. Аз съм отговорен за случилото се“, каза Чавана.
„Чувствам се много засрамен и неудобно за това, което току-що направих“, продължи той.„Ритнах това нещо, което сложиха пред мен… Не знам, може би бяха новите ми обувки.“, добави той.
🦵🤕 A model took a drone right to the moneymaker ... after a Mexican TV host beamed her in the face when he went to kick it across the stage ... and it's all on video. 🎥: Multimedios TV Canal 6 https://t.co/HSmrzutWSh— TMZ (@TMZ) October 28, 2026
След като дронът я удари в лицето, тя получи наранявания в устата си.
Членове на екипа на „Es Show“ са се грижили за Рохас зад кулисите, съобщи „Сън“. Продуцентският екип на телевизионния канал Canal 6, който излъчва предаването, планира да покрие медицинските разходи и други щети на Рохас, според мексиканската медия „Кроника“.
Рохас, популярно лице в предаването, започва кариерата си като създател на съдържание, преди да се присъедини към програмата, която се базира в Монтерей, Мексико.
„Es Show“ е късно вечерно комедийно и вариететно шоу на испански език с игри, танци, скечове, музика и известни гости.
Във вторник сериозен и намръщен Чавана се извини за пореден път, за да потвърди, че поема пълна отговорност за гафа.
😲📺 El presentador de televisión @ErnestoChavana da la cara y se hace responsable de la acción que cometió en su programa, pues al patear un dron, el artefacto impactó en el rostro a una integrante de su elenco. https://t.co/T88AMPxrcM— POSTAmx | Nuevo León (@postamx) October 28, 2026
„Ето ме, за да се изправя пред това“, каза той във видеоклип, публикуван в платформата X от агенция POSTA.
„Не се крия. Наясно съм с грешката, която направих вчера, като ритнах дрон по време на ситуация, която се появи в предаването“, продължи той.
„Извиних се на Изабела в ефир и поех пълна отговорност за събитието.“, каза още той.