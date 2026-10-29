Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

В одещ на комедийно шоу необяснимо насочи дрон на живо по телевизията, като го удари директно в лицето на модел, преди да обвини за инцидента обувките си, пише New York Post.

Ернесто Чавана от мексиканското предаване „Es Show“ ритнал дрона по време на излъчването в понеделник и той ударил Изабела „Ла Колумбиана“ Рохас, оставяйки сценичния модел с окървавена уста, според „Сън“.

TV show host kicks drone into model's face - blames mishap on his shoes https://t.co/cTdJrkWMdV https://t.co/kzXetiiyY0

Докато шокираната публика наблюдаваше, се чу как Чавана казва на персонала: „Вижте какво направихте“, в странен опит да избегне вината, преди да се извини в ефир и да твърди, че може би обувките му са виновни.

„Много съжалявам. Аз съм отговорен за случилото се“, каза Чавана.

„Чувствам се много засрамен и неудобно за това, което току-що направих“, продължи той.„Ритнах това нещо, което сложиха пред мен… Не знам, може би бяха новите ми обувки.“, добави той.

🦵🤕 A model took a drone right to the moneymaker ... after a Mexican TV host beamed her in the face when he went to kick it across the stage ... and it's all on video. 🎥: Multimedios TV Canal 6 https://t.co/HSmrzutWSh