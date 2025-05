"Не за това се записахме": Чуждестранните студенти в Харвард са в безизходица

К огато Шрея Мишра Реди беше приета в Харвардския университет през 2023 г., родителите ѝ бяха „в екстаз“.

„Това е върховно учебно заведение, в което всеки в Индия мечтае да бъде приет“, разказва тя пред BBC .

Сега, когато дипломирането ѝ наближава, тя трябваше да съобщи лошата новина на семейството си: може би няма да завърши през юли програмата за лидери, след като администрацията на Тръмп се опита да спре Харвард да записва международни студенти „заради неспазване на закона“.

„Много трудно беше за семейството ми да го приеме. Все още се опитват да го осмислят“, казва тя.

Реди е една от приблизително 6800 международни студенти в Харвард, които тази година съставляват над 27% от записаните. Те са ключов източник на приходи за елитния университет от "Бръшляновата лига". Около една трета от чуждестранните студенти са от Китай, а над 700 – от Индия, включително самата Реди.

Всички те сега не знаят какво да очакват. Харвард нарече мярката „незаконна“, което може да доведе до съдебно оспорване.

Но това оставя бъдещето на студентите в неизвестност – било то онези, които чакат да се запишат това лято, онези, които са по средата на обучението си, или пък онези, които очакват дипломирането си и чиято трудова реализация е обвързана със студентските им визи.

Тези, които вече учат в Харвард, ще трябва да се прехвърлят в други американски университети, за да останат в САЩ и да запазят визите си.

„Надявам се Харвард да застане зад нас и да се намери някакво решение“, казва г-жа Реди.

Съдия временно блокира плана на Тръмп да спре Харвард да приема чуждестранни студенти

Университетът заяви, че е „напълно отдаден на запазването на способността си да приема международни студенти и учени, които идват от над 140 държави и обогатяват университета – и тази нация – по безценен начин“.

Мярката срещу Харвард има сериозни последици за около един милион международни студенти в САЩ. Тя следва засилващата се репресивна политика на администрацията на Тръмп срещу висшите учебни заведения, особено онези, в които имаше масови пропалестински протести в кампусите.

Десетки от тези институции са обект на разследвания, докато правителството се опитва да промени процеса на акредитация и да преформатира начина, по който се управляват университетите.

Белият дом за пръв път заплаши да забрани чуждестранните студенти в Харвард през април, след като университетът отказа да направи промени в практиките си за наемане на преподаватели, прием и обучение. Освен това бяха замразени близо 3 милиарда долара във федерални субсидии, което Харвард оспорва в съда.

Въпреки това съобщението в четвъртък – което, според министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем, идва поради това, че университетът уж „насърчава насилие“ и „антисемитизъм“ – шокира студентите.

