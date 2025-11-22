Свят

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

22 ноември 2025, 07:27
Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д вама миньори загинаха при срутване в тунел на въглищна мина в Северозападна Испания, съобщи ДПА, като се позовава на местни медии.

При инцидента в испанската автономна област Астурия още един човек беше обявен за изчезнал, но по-късно беше съобщено, че той е успял да избяга и да се спаси от срутването.

Един от тунелите на мината се е срутил на около километър и половина от входа.

Засега причините за инцидента не са известни. Според синдикатите мината е отговаряла на всички изисквания за безопасност, съобщи телевизия RTVE.

Това е втори инцидент със смъртен случай в Астурия тази година. През март петима работници загинаха при експлозия във въглищна мина край Дегана.

Източник: Петър Къдрев, БТА    
мина испания срутване загинали
Последвайте ни
Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

22 ноември: Убийството, което разтърси света

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Заради скандала

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

pariteni.bg
Разходи по автомобила и как да си ги позволим

Разходи по автомобила и как да си ги позволим

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 3 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 3 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Любопитно Преди 28 минути

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Инфлуенсър опита да яде 30 000 калории на ден, ето какво се случи

Любопитно Преди 30 минути

Ламкин започна предизвикателството си с надеждата да постави рекорд

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Свят Преди 9 часа

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежи, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Свят Преди 10 часа

Наред със споровете за достъпа до пристанищата в Черно море, друг скорошен инцидент допринася за покачването на напрежението между Турция и Русия

<p>Вучич отговори на обвиненията: Не съм чувал за &quot;човешки сафарита&quot;</p>

Вучич отговори на обвиненията: Не носех пушка при обсадата на Сараево, не съм чувал за "човешки сафарита"

Свят Преди 10 часа

На 20 юли 1995 г. Вучич заявява от трибуната на парламента: „убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани“

Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Свят Преди 10 часа

Според Путин планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии

Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

Свят Преди 10 часа

Това е първата среща на върха на Г-20 в Африка и четвъртата поред в страна от Глобалния юг.

<p>Радев с коментар за американския план за Украйна</p>

Румен Радев за американския план за Украйна: От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията

България Преди 11 часа

Дипломацията можеше да предотврати загубата на много човешки животи, каза президентът

<p>Внимание, туристи! МВнР предупреждава за&nbsp;стачки в Белгия</p>

МВнР предупреждава за стачки в Белгия от 24 до 26 ноември

Свят Преди 11 часа

През трите дни се очакват значителни смущения във функционирането на транспортния сектор в страната

<p>С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург</p>

"Франс прес": С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург

Свят Преди 11 часа

В проекта на плана за Украйна се казва, че украинската армия трябва да се изтегли от територии, които тя все още контролира

<p>Тръмп дава краен срок на&nbsp;Украйна</p>

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Свят Преди 12 часа

"Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани"

<p>Шолц даде показания по разследване за &quot;Северен поток 2&quot;</p>

Олаф Шолц даде показания по разследване за "Северен поток 2"

Свят Преди 13 часа

Тръбопроводът беше предназначен за пренос на руски газ до Германия, но не беше пуснат в експлоатация поради пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

България Преди 13 часа

Това разпореди Светла Даскалова

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Свят Преди 13 часа

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Свят Преди 13 часа

Близо 54 000 жени и момичета са станали жертва на сексуални престъпления в Германия през 2024 г.

<p>Италия под снежна обвивка (СНИМКИ)</p>

Италия под снежна обвивка

Свят Преди 14 часа

Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 ноември, събота

Edna.bg

Пикантна зеленчукова супа

Edna.bg

Може ли Херо да спре устрема на ЦСКА в дебюта си начело на Ботев Пловдив?

Gong.bg

Черно море и Локомотив София имат стари сметки за уреждане

Gong.bg

Слънце, вятър и дъжд: Очаква ни променливо време през уикенда

Nova.bg

"Ройтерс": Вашингтон заплашва Киев със спиране на оръжия и разузнаване

Nova.bg