Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Д вама миньори загинаха при срутване в тунел на въглищна мина в Северозападна Испания, съобщи ДПА, като се позовава на местни медии.

При инцидента в испанската автономна област Астурия още един човек беше обявен за изчезнал, но по-късно беше съобщено, че той е успял да избяга и да се спаси от срутването.

Един от тунелите на мината се е срутил на около километър и половина от входа.

Засега причините за инцидента не са известни. Според синдикатите мината е отговаряла на всички изисквания за безопасност, съобщи телевизия RTVE.

Това е втори инцидент със смъртен случай в Астурия тази година. През март петима работници загинаха при експлозия във въглищна мина край Дегана.