Оригинален ръкопис на Магна Харта открит в архивите на Харвард

Р ъкопис, смятан някога за неофициално копие на Магна Харта, сe оказа „един от най-ценните документи в света", според учени от Обединеното кралство. Юридическият факултет на Харвард плати 27,50 долара за него през 1946 г. и години наред той остава скрит в библиотеката, а истинската му стойност е неизвестна, пише BBC.

Но двама професори по средновековна история заключиха, че това е изключително рядка и изгубена оригинална Магна Харта от 1300 г., по време на управлението на крал Едуард I, която може да струва милиони.

In 1946, Harvard Law School paid $27.50 (then about £7) for a manuscript once considered an unofficial copy of Magna Carta.

It is now believed to be a genuine version of the lost original Magna Carta from 1300, in the reign of King Edward I.



Magna Carta (Great Charter) is a… pic.twitter.com/1P7Gdk3p5H