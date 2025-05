Съдия временно блокира плана на Тръмп да спре Харвард да приема чуждестранни студенти

С ъдия издаде временно разпореждане, с което блокира плана на администрацията на Тръмп да отнеме правото на Харвардския университет да записва чуждестранни студенти, предаде BBC .

Решението бе взето след като "Харвард" подаде съдебен иск – поредната ескалация в спора между Белия дом и едно от най-престижните висши учебни заведения в Съединените щати.

След като в четвъртък администрацията на Тръмп обяви решението си за отнемане на достъпа, университетът заяви, че това действие представлява „нарушение“ на закона и правото на свобода на словото.

Администрацията на Тръмп твърди, че "Харвард" не е направил достатъчно, за да се справи с антисемитизма и да промени практиките си по наемане и прием – обвинения, които университетът категорично отрича.

BREAKING: U.S. District Judge Jeffrey S. White just blocked Trump from terminating the legal status of international students, including at #Harvard, nationwide, as well as arresting and detaining them.



Countdown until MAGA screams "Activist Judge" and "Deep state" starting… pic.twitter.com/RF4WrKUZrU