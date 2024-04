94-годишна баба не се спира пред нищо и обикаля света заедно с внука си

Т я не получава задграничен паспорт, докато не навършва 91 години, но само година след като става най-възрастният човек, посетил всички 63 национални парка в САЩ, баба Джой Райън се впуска в ново глобално предизвикателство заедно с 42-годишния си внук Брад Райън.

Дуото, което стана популярно със своето търсене на национални паркове през 2023 г., сега планира да пътува заедно до всички седем континента в света.

"Не ми остават много години, така че скачам смело напред. Истината е, че ако се забавиш, няма да свършиш нищо", казва баба Джой, която вече е на 94 години, пред CNN Travel чрез Zoom.

via @CNNTravel



Grandma Joy isn’t slowing down. Now aged 94, she’s taken on a huge new travel challenge https://t.co/V57dVSdxJo — World Travel Index News (@Wtravelindex_en) April 7, 2024

Дует баба-внук

Двойката вече е посетила три континента, като миналата година посети Националния парк Банф в Канада, за да "представи Северна Америка далеч отвъд границите на нашата страна", а през 2023 г. ще пътува до Африка, където ще посети Националния парк Амбосели и Националния резерват Маасай Мара в Кения.

Последното им пътуване беше до Южна Америка, където пътуваха до Еквадор, където прекараха известно време на островите Галапагос, както и до Чили.

"Беше невероятно да видя тези огромни костенурки. Те можеха да вдигат черупките си нагоре точно като кабриолет или нещо подобно", казва баба Джой за пътуването.

Макар че в днешно време са доста неразделни, дуото баба-внук всъщност е било отчуждено в продължение на около десетилетие поради разрив в семейството, настъпил след развода на родителите на Райън.

След като се събират отново през 2010 г., двамата започват да си разказват взаимно какво се е случило в живота им през годините на раздяла.

Докато разказва за предишните си приключения по Апалачката пътека и изкачването на планината Килиманджаро в Танзания, Райън научава, че баба му по бащина линия "никога не е виждала планина".

"Това е било едно от съжаленията ѝ за цял живот. Пътуванията ѝ се ограничаваха само до няколко пътувания до Флорида с дядо ми, когато беше жив", казва внукът.

"Нейната представа за света винаги е била такава, каквато е виждала по Travel Channel или по новините", споделя още внукът.

"Grandma Joy’s Road Trip" sees Grandma Joy become the oldest living person to visit all 63 US national parks! Subscribe for all of our travel news: https://t.co/ogePclTjvn pic.twitter.com/NPaNUnhWbY — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) April 6, 2024

Няколко години по-късно Райън, който преживявал някои предизвикателства, докато учел във ветеринарното училище, решил да предприеме пътуване през уикенда до Националния парк "Големите опушени планини", който се намира на границата между Северна Каролина и Тенеси, и попитал баба Джой дали би искала да се присъедини към него.

"Просто имах нужда да избягам и исках да направя нещо, което да напълни чашата ми", обяснява той.

Семето на радостта

За щастие баба му се възползва от възможността да се впусне в приключение с внука си и двамата тръгват заедно през септември 2015 г.

"На 85 години тя видя първата си планина, изкачи първата си планина и отиде на къмпинг за първи път, падна от надуваемия матрак няколко пъти и не се оплака", добавя Райън.

Макар да признава, че е предположил, че пътуването с възрастен човек може "малко да развали забавлението", Райън бързо установил, че случаят не е такъв. Всъщност е точно обратното.

"Това направи преживяването на открито много по-богато", казва той, обяснявайки, че необходимостта да се движи по-бавно означава, че е в състояние да възприеме всичко по по-смислен начин.

"Не бързах през местата, които посещавах. Наистина отделях време, за да оценя малките детайли. Обективът, през който тя вижда света, е много различен от този на повечето хора на моята възраст. Тя не посещава дадено място с мисълта: "Е, ще се върна пак", така че има повече присъствие", разкрива Райън.

Според младият мъж това първо пътуване е "посадило в него семе на радост", което му е липсвало, и той е бил развълнуван да види колко много баба Джой се е радвала на преживяването.

В желанието си да продължат приключението си, двамата измислили план да посетят заедно останалите 62 национални парка на САЩ.

Подобно предизвикателство би било огромен подвиг за повечето туристи, камо ли за възрастна жена с ограничен опит в пешеходните преходи, затова те решили да не бързат.

"Отне ни почти осем години, за да го направим", казва Райън, като обяснява, че между всяко пътуване правят двумесечни почивки.

От многото места, които са посетили заедно през това време, баба Джой е била особено поразена от Олд Фейтфул, един от близо 500-те гейзера в Йелоустоун, както и от националния парк и резерват Катмай в Аляска.

FAMILY TRAVELS: @davidmuir catches up with Grandma Joy and her grandson, Brad Ryan, after their pair has traveled 40,000 miles across 41 states in an attempt to visit all 61 national parks. https://t.co/jJmZB8tByw #PersonsOfTheWeek pic.twitter.com/SHNppVI0Fy — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 9, 2019

"Беше дълъг път, но ми хареса. И срещнахме толкова много приятни хора по пътя.

Като възрастен човек, който седи на верандата, това те кара да се чувстваш така: "Е, може би съм постигнала нещо". Така че се наслаждавах на всяка частица от него", радостно споделя баба Джой.

Опит за промяна на живота

Търсенето промени живота и на Райън, тъй като той успя да прекара дни наред в походи, къмпингуване и шофиране с баба си, която е вдовица от 30 години. Бащата на Райън, който е бил последният оцелял син на баба Джой, е починал през 2023 г.

"Тя разруши предварителните ми представи за това какво означава да си възрастен човек. Защото тя не просто седеше на пътническата седалка и гледаше през прозореца, макар че и ние правехме това", казва внукът.

Райън продължава да разказва как баба Джой е карала зиплин в Националния парк и резерват "Ню Ривър Гордж" в Западна Вирджиния и рафтинг в Националния парк "Урангел Сейнт Елиас" в Аляска на 91-годишна възраст.

"Мисля, че всички ние имаме някакъв вроден страх от остаряването. И мислим за ограниченията, вместо за възможностите. Баба Джой ни напомня за възможностите, които все още съществуват", категоричен е Райън.

След като миналата година стигат до последната си спирка - Националния парк на Американска Самоа в южната част на Тихия океан, те са попитани какво планират да правят по-нататък и в крайна сметка решават да се опитат да обиколят всички континенти в света.

"Това изглежда постижима цел. Така че това е, което правим сега", споделя внукът.

Двойката, която казва, че "все още се възстановява" от пътуването си в Южна Америка, в момента е обратно в Охайо, но планира да посети Австралия по-късно тази година.

Надяват се да "прескочат до Азия" и евентуално да посетят националните паркове на Индия или да пътуват до Борнео, "за да видят орангутаните".

"Имаме слабост към косматите човекоподобни маймуни по света", добавя Райън.

След като изключат Австралия и Азия от списъка си, те се надяват да пътуват до Европа, където имат много приятели.

Seven years ago, Brad Ryan and his Grandma Joy became travel companions after Brad discovered she’d never seen the ocean or even a mountain despite being in her late 80s. Their story about aiming to visit all of the U.S. National Parks together went viral in 2019. pic.twitter.com/T6XnmdEMdU — Inside Edition (@InsideEdition) November 7, 2022

"Антарктида е нещо, което е като "уайлдкард". Много бихме искали, но да стигнем дотам е предизвикателство. Бих искал да завърша с голям успех и мисля, че Антарктида би била черешката на това приключение", споделя Райън.

Двойката признава, че има много хора, които няма да имат "икономическите средства" да изследват света по този начин, като изтъкват, че са започнали първото си предизвикателство само с "малко пари" и са прекарали много време в ядене на юфка рамен.

Оттогава обаче те са набрали различни спонсорства, което им е позволило да продължат да пътуват комфортно.

"Имахме голям късмет", добавя Райън.

След като са прекарали толкова много време заедно на път, бабата и внукът са станали по-близки от всякога.

