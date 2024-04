Роден в същата година, в която потъва "Титаник": Най-възрастният мъж в света (СНИМКИ/ВИДЕО)

Н а 111 години и 224 дни Джон Алфред Тинисууд от Англия официално е обявен за най-възрастния мъж в света.

Световните рекорди на Гинес обявиха новината в петък, два дни след като съобщиха за смъртта на бившия носител на титлата Хуан Висенте Перес. Той почина на 114-годишна възраст, месец преди да навърши 115 години.

"Или живееш дълго, или живееш кратко и не можеш да направиш много по въпроса", заяви Тинисууд в интервю за Гинес, в което му бе връчен сертификатът.

Тинисууд, който не пуши, рядко пие и всеки петък яде риба с пържени картофи, заяви, че тайната на дълголетието е "просто късмет".

Той съветва за умереност в живота: "Ако пиеш твърде много или ядеш твърде много, или ходиш твърде много, ако правиш твърде много от всичко, накрая ще пострадаш."

JOHN TINNISWOOD: GUINNESS WORLD RECORDS NAMES 111-YEAR-OLD AS OLDEST LIVING MAN



It’s pure luck”: Inside the life of world’s oldest man as he takes title aged 111



111-year-old John Alfred Tinniswood from England is now the…https://t.co/96xHbhVRvO