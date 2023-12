Най-възрастната жена в Япония почина, след като яде любимото си ястие

Ф уса Тацуми почина на 12 декември в дом за възрастни хора в Кашивара, Осака, след като яде любимото си ястие от желе от бобена паста, съобщават местни медии.

Най-възрастната японка почина на 116 години

Фуса, родена на 25 април 1907 г., беше най-възрастният човек в Япония и никога не е била сериозно болна или ранена, освен когато чупи бедрената си кост при падане през 70-те си години.

Фуса и нейният съпруг фермер Рютаро са отгледали три деца, съобщиха местните медии, и са работили дълги часове на полето, за да свързват двата края.

Семейството ѝ отдава дългия ѝ живот на тежката физическа работа, която е извършвала в продължение на десетилетия, носейки на гърба си кошници с набрани праскови и грозде.

Фуса стана най-старият човек в Япония след смъртта на 119-годишния Кейн Танака през април миналата година.

„Мисля, че тя се справи страхотно, за да стигне до тази възраст“, ​​каза най-големият син на Тацуми, 76-годишният Канджи, пред местни медии.

