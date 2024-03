Най-възрастната жена в света навърши 117 години (СНИМКИ)

Н ай-възрастният човек в света Мария Браняс Морера навърши 117 години, като учените се надяват, че испанската пенсионерка може да помогне за разкриването на тайните на дългия живот.

Г-жа Морера е родена в Сан Франциско на 4 март 1907 г., докато градът страда от втора вълна на бубонната чума.

Семейството взема решение да се върне в Испания през 1915 г. по време на Първата световна война, след като баща ѝ Хосеп се разболява.

Happy birthday to Maria Branyas Morera who celebrates her 117th birthday today 🥳️



She was verified as the world's oldest person back in January 2023.